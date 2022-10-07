بمشاركة حجازي وغياب طارق حامد.. الاتحاد يجتاز الفتح بثلاثية

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 22:15

كتب : FilGoal

أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة

تغلب اتحاد جدة على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة مشاركة المدافع أحمد حجازي بصفة أساسية مع الاتحاد منذ بداية المباراة لنهايتها.

فيما غاب طارق حامد عن قائمة المباراة بداعي الإيقاف، بعد البطاقة الحمراء التي تعرض لها في المباراة السابقة أمام النصر.

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وتقدم الاتحاد في الدقيقة 32 بهدف رومارينيو، بعد تمريرة من إيجور كورونادو.

وفي الدقيقة 62 سجل ماجد كنبه هدف التعادل لصالح الفتح، بعد 3 دقائق من نزوله بديلا.

واستعاد المغربي عبد الرزاق حمد الله التقدم لصالح العميد في الدقيقة 69.

وأخيرا سجل إيجور كورونادو ثالث الأهداف في الدقيقة 86، ليحسم المباراة.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الشباب المتصدر.

فيما تجمد رصيد الفتح عند 6 نقاط في المركز التاسع.

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