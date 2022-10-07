قائمة بيراميدز - ظهور الصفقات الجديدة لمواجهة هلال الساحل في الكونفدرالية

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 20:53

كتب : FilGoal

مران بيراميدز في معسكر دبي

تواجد الثنائي الجديد محمود الشيبي ومحمود دونجا في قائمة بيراميدز لمواجهة هلال الساحل السوداني في كأس الكونفدرالية.

وأعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مباراة هلال الساحل السوداني في ذهاب دور الـ32 من المسابقة.

وضمت القائمة 21 لاعبا على النحو التالي:

أخبار متعلقة
حوار أجايي – عن رفض عرض بيراميدز وحلم الاعتزال في الأهلي.. واللعب بقميص الزمالك الكونفدرالية - الكشف عن موعد وحكم مباراة بيراميدز وهلال الساحل بيراميدز يوضح حقيقة "اهتمام ليفربول" بـ إبراهيم عادل بدستة أهداف.. بيراميدز يفوز على رويال الإماراتي 12-1 وديا

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: إسلام عيسى - محمود دونجا - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - محمود وادي

وتقام مباراة الذهاب بين بيراميدز وهلال الساحل غدا -السبت- في السادسة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

وتُلعب مبارارة الإياب يوم 15 أكتوبر على الملعب ذاته.

بيراميدز كأس الكونفدرالية هلال الساحل
نرشح لكم
مران الزمالك - نهاية تأهيل شيكابالا وسامسون.. تعليمات خاصة للهجوم قبل مواجهة فلامبو طاقم تحكيم صومالي للقاء الزمالك وفلامبو في دوري أبطال إفريقيا مران الأهلي الأول في تونس – محاضرة من كولر وتدريبات بدنية أفشة: ضغط المباريات ليس عذرا في الأهلي.. ويجب على اللاعبين فهم الجماهير مران الزمالك – مشاركة عبد الشافي.. وتدريبات متنوعة بالكرة الأهلي يصل تونس استعدادا لملاقاة الاتحاد المنستيري قائمة الأهلي – عودة أكرم توفيق.. وظهور سافيو وشادي حسين أمام الاتحاد المنستيري الاتحاد المنستيري يحذر جماهيره قبل مواجهة الأهلي في أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - ظهور الصفقات الجديدة لمواجهة هلال الساحل في الكونفدرالية 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
كارثة في لابلاتا واتهامات متبادلة.. إيقاف مباراة بوكا جونيورز بعد 9 دقائق ووفاة مشجع 19 دقيقة | أمريكا
كرة يد - أكرم يسري: الترجي خصمنا الأساسي.. وستكون المباراة ثأرية خالصة 34 دقيقة | كرة يد
مران الزمالك - نهاية تأهيل شيكابالا وسامسون.. تعليمات خاصة للهجوم قبل مواجهة فلامبو 37 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الونش خارج حسابات الزمالك أمام فلامبو 37 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد – موعد مواجهة الزمالك ضد الترجي في نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 52 دقيقة | كرة يد
كرة يد - بهدف في الثانية الأخيرة.. الزمالك ينتصر على الأهلي ويتأهل لنهائي بطولة إفريقيا 58 دقيقة | كرة يد
بسبب الشعباني.. منع المصري من قيد اللاعبين لـ 3 فترات 58 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 3 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 4 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية