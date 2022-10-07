قائمة بيراميدز - ظهور الصفقات الجديدة لمواجهة هلال الساحل في الكونفدرالية

تواجد الثنائي الجديد محمود الشيبي ومحمود دونجا في قائمة بيراميدز لمواجهة هلال الساحل السوداني في كأس الكونفدرالية.

وأعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مباراة هلال الساحل السوداني في ذهاب دور الـ32 من المسابقة.

وضمت القائمة 21 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: إسلام عيسى - محمود دونجا - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - محمود وادي

وتقام مباراة الذهاب بين بيراميدز وهلال الساحل غدا -السبت- في السادسة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

وتُلعب مبارارة الإياب يوم 15 أكتوبر على الملعب ذاته.