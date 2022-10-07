بسبب الجماهير.. الاتحاد الإنجليزي يعلن عقوبته ضد مانشستر سيتي

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 19:25

كتب : FilGoal

احتفالات جماهير مانشستر سيتي

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا رسميا يعلن من خلاله عن العقوبة الموقعة على نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر الاتحاد تغريم مانشستر سيتي في أعقاب أحداث الجولة الأخيرة من الموسم الماضي.

وجاء نص البيان كالتالي:

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تم تغريم مانشستر سيتي مبلغ 260 ألف جنيه استرليني وتم تحذيره بشأن التصرف المستقبلي فيما يخص خرق قاعدة الاتحاد الإنجليزي رقم E20 بعد مباراة في الدوري الممتاز ضد أستون فيلا يوم الأحد 22 مايو 2022.

أقر النادي بفشله في ضمان التزام جماهيره وعدم منعهم من اللجوء لسلوك مهدد وعنيف خلال زحفهم على أرض الملعب بعد صافرة النهاية.

ولعب سيتي في الجولة الختامية ضد أستون فيلا، وقلب تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهي النتيجة اللازمة للتتويج.

بعد إطلاق الصافرة، انطلق الجماهير في أرضية الملعب باحتفالات عارمة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الموسم الحالي برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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