أزمة تذاكر.. الدوري الإنجليزي والشرطة يحسمان مصير مدرجات تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 18:52

كتب : FilGoal

هدف راشفورد - مانشستر يونايتد أمام أرسنال

بوادر أزمة ظهرت في إنجلترا بسبب مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج، والتي تم تأجيلها في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وتأجلت المباراة في بادئ الأمر بسبب نقص قوات الأمن لظروف تأمين جنازة الملكة الراحلة بعد 70 عاما على عرش المملكة المتحدة.

وتم تحديد موعد إقامة المباراة من جديد، حيث ستلعب في الثاني والعشرين من أكتوبر، وبناء عليه باع مانشستر يونايتد حصة تذاكره البالغ عددها 2994 تذكرة.

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الأزمة بدأت حين قررت الشرطة تقليص هذا العدد إلى 1500 متفرجا فقط لاعتبارات أمنية.

وأعرب مانشستر يونايتد عن إحباطه الشديد تجاه هذا الأمر، ليتم الاتفاق لاحقا على وصول العدد إلى 2370، ولكن النادي لا يزال يشعر بالاستياء تجاه القرار غير العادل من وجهة نظره.

ووجد النادي نفسه مضطرا لإيجاد طريقة للتعامل مع التذاكر الزائدة التي تم بيعها، واضطر لنصح الجماهير بعدم إجراء خطط للسفر في خطاب إلى المشجعين.

وأوضح بيان مانشستر يونايتد أن الإدارة تدرس حاليا كيفية سحب 624 تذكرة زائدة عن العدد الذي وافقت عليه الشرطة، وسيعلن المزيد من التفاصيل يوم الإثنين.

وخسر مانشستر يونايتد مباراته الأخيرة في الدوري أمام مانشستر سيتي في دربي المدينة بستة أهداف مقابل ثلاثة، فيما فاز تشيلسي على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 13 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 12 نقطة.

مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي
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