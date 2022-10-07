سارة إسماعيل لـ في الجول: ظهوري الأول مع مصر؟ أشعر بالانتماء

زيارة معتادة إلى مصر في الصيف، يدور في خاطر سارة سؤال: لماذا لا ألعب لمنتخب مصر؟.. تنظر إلى والدها وتوجه له السؤال بصوت مرتفع، يجيب: لا أعرف إذا كان بالفعل هناك منتخب للسيدات..

تخرج سارة في تلك اللحظة هاتفها وتبحث عن السؤال في مؤشر جوجل، ليظهر اسم لاعبة مصرية محترفة في أوروبا، سارة عصام، لتقوم بالتواصل معها ومن هنا تبدأ الحكاية.

سارة إسماعيل المولودة لأب مصري وأم إسبانية خاضت أمس -الخميس- أول مباراة لها بقميص المنتخب المصري أمام نظيره الأردني وديا.

وشاركت مهاجمة ريال سرقسطة الإسباني أساسية وخاضت المباراة التي انتهت بفوز مصر بهدف دون رد كاملة.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع سارة عقب المباراة للحديث عن شعورها بعد ظهورها الأول بقميص منتخب مصر.

وقالت: "أنا سعيدة للغاية، لم ألعب من قبل لـ منتخب وطني، وتجربتي الأولى كانت جيدة".

وأضافت "حظيت بشوط ثان أفضل من الأول بعدما دخلت في الأجواء وبدأت أتفاهم مع زملائي، الدقائق الأخيرة كانت الأفضل بالنسبة لي شخصيا".

وتطرقت للحديث عن تقاصيل المباراة ومستوى الفريق "نحن جيدون للغاية، لا أشعر بفارق كبير عن ما أراه في إسبانيا".

وعن سنوات اللعب لـ برشلونة، أوضحت "لعبت 6 سنوات في برشلونة، كانت من أفضل سنوات حياتي وشكلّت اللاعبة التي أنا عليها الآن".

الاختيار

حكت سارة عن تفاصيل اختيارها للمنتخب: "كنت في زيارة اعتيادية إلى مصر هذا الصيف، وخطر ببالي فكرة أن لو كان لمنتخب مصر سيدات فريق، سيكون جيدا للغاية لو ألعب لأجله".

وواصلت "سألت والدني لكن لم يكن لديه معلومة وبحثت عن الأمر حتى وجدت اسم سارة عصام التي تحمست للأمر كثيرا وتواصلت مع المسؤولين الذين بدورهم رحبوا بالأمر".

وأردفت "ذهبت إلى معسكر لمنتخب إسبانيا عندما كنت 17 عاما لكنني لم ألعب بل قمت بالتدريبات فقط".

وأتمت "أنت تريد أن يكون لك منتخب يمثلك وتنتمي إليه، أردت ذلك كثيرا، وأشكر مصر على تحقيق هذا الحلم".

سارة إسماعيل (23 عامًا) تحمل الجنسيتين المصرية والإسبانية ولكنها اختارت اللعب لمنتخب مصر بقميص رقم 7.

وتلعب إسماعيل في فريق ريال سرقسطة الذي يلعب في الدرجة الثالثة في إسبانيا.

وسبق لسارة إسماعيل اللعب مع فريق رديف برشلونة لمدة ست سنوات.

المباراة

بدأ منتخب مصر للسيدات تحت قيادة محمد كمال المدير الفني اللقاء بتشكيل ضم السداسي المحترف سارة عصام لاعبة ألباستي الإسباني وسامية آدم لاعبة نابولي الإيطالي وسارة إسماعيل لاعبة ريال سرقسطة الإسباني وسالي منصور لاعبة بيروس سيكيورتي ليونيس الروماني وشروق السيد لاعبة أولمبيا كلوج الروماني ومها الدمرداش حارس مرمى پيروش سيكيورتي الروماني.

وسجلت مهيرة علي هدف اللقاء الوحيد من انفراد في الدقيقة 14 بعد تمريرة بينية من سالي منصور.

وتعرضت سالي منصور بعد دقائق لإصابة لم تستطع بسببها استكمال اللقاء لتخرج متأثرة بالإصابة.

ويلتقي المنتخبان مجددا في لقاء ودي جديد يوم الأحد المقبل على ملعب اتحاد الشرطة أيضا.