طاقم تحكيم صومالي للقاء الزمالك وفلامبو في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 16:54

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك أمام إليكت سبورت - دوري أبطال إفريقيا

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قيادة مباراة الزمالك و فلامبو البوروندي إلى الحكم الصومالي حسن محمد حاجي.

ويلعب الزمالك ضد فلامبو يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويعاون حسن محمد حاجي كل من حمزة حاجي عبدي وسليمان بشير.

أخبار متعلقة
رابطة الأندية تكرم هداف الدوري السابق في قرعة الموسم الجديد.. وتعليق اللاعب الإسماعيلي يعلن رفع حظر القيد نوتنجهام ينهي الجدل ويجدد عقد كوبر 3 سنوات الداخلية يضم محمود عزت

فيما يتولى عمر عبد القادر مهمة الحكم الرابع.

ويتولى رفائيل لايسون من مالاوي مهمة مراقب المباراة.

وأشار الزمالك عبر موقعه الرسمي إلى أن مباراة الذهاب ستقام في التاسع من شهر أكتوبر الجاري.

فيما ستقام مباراة الإياب في الـ14 من الشهر ذاته.

وعلم FilGoal.com أن كلا المباراتين سينطلقان في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تقام كلا المباراتين في مصر، وقال جوني نيونسابا نائب رئيس نادي فلامبو لـFilGoal.com سابقا: "اتفقنا مع الزمالك على لعب مباراتي الذهاب والإياب في مصر".

وأضاف "وصلنا عرض جيد للإقامة في القاهرة لذلك وافقنا".

ويرغب الزمالك في إقامة مباراة الإياب على ملعب برج العرب بدلا من استاد القاهرة بسبب الإصلاحات التي تُجرى في الأخير، بحسب ما علمه FilGoal.com.في وقت سابق.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ 32 بالفوز على إليكت التشادي في الدور التمهيدي 4-0 بمجموع المباراتين.

وفاز الزمالك ذهابا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون.

وكرر الأبيض فوزه إيابا في استاد القاهرة بنفس النتيجة.

نادي الزمالك دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مران الأهلي الأول في تونس – محاضرة من كولر وتدريبات بدنية أفشة: ضغط المباريات ليس عذرا في الأهلي.. ويجب على اللاعبين فهم الجماهير مران الزمالك – مشاركة عبد الشافي.. وتدريبات متنوعة بالكرة الأهلي يصل تونس استعدادا لملاقاة الاتحاد المنستيري قائمة الأهلي – عودة أكرم توفيق.. وظهور سافيو وشادي حسين أمام الاتحاد المنستيري الاتحاد المنستيري يحذر جماهيره قبل مواجهة الأهلي في أبطال إفريقيا مران الأهلي – كولر يشرح نقاط قوة وضعف الاتحاد المنستيري.. وتدريبات شاقة لحراس المرمى الزمالك يعلن صرف 20 مليون جنيه للاعبين.. وتسليم 50 ألف دولار للسفير البوروندي
أخر الأخبار
طاقم تحكيم صومالي للقاء الزمالك وفلامبو في دوري أبطال إفريقيا 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
رابطة الأندية تكرم هداف الدوري السابق في قرعة الموسم الجديد.. وتعليق اللاعب 46 دقيقة | الكرة المصرية
الإسماعيلي يعلن رفع حظر القيد 58 دقيقة | الكرة المصرية
نوتنجهام ينهي الجدل ويجدد عقد كوبر 3 سنوات ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – الأهلي يكتسح الغرافة في البطولة العربية ساعة | كرة سلة
الداخلية يضم محمود عزت ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا: أشكر هالاند لاختياره سيتي.. وجوندوجان لن يلعب دقيقة أخرى بعد ما قالته زوجته ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر تين هاج: غياب ماجواير مستمر.. وفان دي بيك مطالب بالقتال ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 3 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية 4 أحمد عادل عبد الرحمن يرد عبر في الجول على حقيقة إيقافه 5 سنوات من كاف