مؤتمر جوارديولا: أشكر هالاند لاختياره سيتي.. وجوندوجان لن يلعب دقيقة أخرى بعد ما قالته زوجته

وجه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الشكر للاعبه إرلينج هالاند على اختياره الانضمام للفريق السماوي في الانتقالات الصيفية الماضية.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "عدم تواجد هالاند في كأس العالم أمر مؤسف للمشجعين الذين يرغبون في رؤية أفضل اللاعبين في البطولة".

وعما يثار حول وجود عريضة إلكترونية تطالب بعدم بقاء هالاند في إنجلترا لأنه يغش اللعبة بعد تسجيله لعدد كبير من الأهداف قال ضاحكا: "المزحة كانت جيدة، هو سيحظى بفترة راحة خلال المونديال وسيعود بعدها للتدرب".

وأكمل "هالاند لديه غريزة تهديفية لا تصدق، لديه حس مبهر ويذهب للكرة قبل وصولها بثانية، تلك النوعية من اللاعبين كيف يمكن لمدرب أن يدربهم؟ إنه مستحيل، هو لديس حس طبيعي، لقد قام بالأمر ذاته في النرويج والنمسا".

وتابع "أشكرك يا هالاند لاختيارك لنا، نحن محظوظون بامتلاكنا لتلك الموهبة".

وبسؤاله عن كيف يمكن لهالاند التحسن أجاب جوارديولا "يمكن له أن يحسن كل جزئية من طريقته، الكل يستطيع تقديم الأفضل، نستطيع جميعا التحسن حتى نموت".

وعن مقارنة هالاند بليونيل ميسي قال: "لا يوجد من يمكن مقارنته بميسي، كم ميسي يوجد في العالم؟ 10 أو 15، ولكنهم يفشلون".

ووجه إلى جوارديولا سؤالا حول ما قالته زوجة لاعبه إلكاي جوندوجان بأن الطعام في مانشستر غير جيد ورد مازحا "هي محقة، أشعر بالانزعاج لأنها لم تتناول الطعام في المطعم الخاص بي".

وأكمل ضاحكا "جوندوجان لن يلعب دقيقة أخرى الموسم الجاري".

وعن أسلوبه في اللعب قال: "أقول للاعبين ما سيحدث هجوميا ودفاعيا، نحاول اللعب بشكل مختلف هجوميا ودفاعيا والسر هو امتلاكنا للاعبين كبار، أرى أننا مشاهبون للموسم الماضي ولدينا لاعب في المقدمة يستطيع فتح المباراة لصالحنا".

وأتم جوارديولا "نحن نتحسن كل بضعة سنوات، فريق واحد حاليا أفضل منا وهو أرسنال".

ويستعد مانشستر سيتي للقاء ساوثامبتون غدا السبت في ملعب الاتحاد في عاشر جولات الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب بـ20 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي ساوثامبتون في المركز الـ16 بسبع نقاط.