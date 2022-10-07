مؤتمر كلوب - عن مصابي ليفربول ونقاط قوة أرسنال

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن موقف لاعبيه المصابين من مواجهة أرسنال المرتقبة.

ويلعب ليفربول ضد أرسنال يوم الأحد المقبل ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "أرتور ميلو مصاب، تعرض لإصابة بالعضلة في تدريبات مباراة رينجرز. هو خارج القائمة لمباراة أرسنال".

وأضاف "كيرتيس جونز تدرب بالأمس ولم تكن حصته الأولى، هو وأندرو روبيرتسون الأقرب للعودة من اللاعبين المصابين، بينما نابي كيتا وتشامبريلين خارج الحسابات".

وأجاب "روبيرتو فيرمينو؟ لاعب مهم جدا وأنا سعيد بسجله التهديفي هذا الموسم وآمل أن يستمر، لم يلعب ضد رينجرز من بداية المباراة لأنه كان بحاجة للراحة".

وعن داروين نوينز أوضح "أبرز ما يميز داروين نونيز هو الهدوء والتحركات الدقيقة بالهجوم لذلك على الجميع أن يكون متفائلا بأن الأهداف ستأتي".

طريقة اللعب

وعن طريقة اللعب قال كلوب: "طريقة دفاعنا تستلزم الجرأة والشجاعة ونحن نعتمد على الأظهرة بالضغط على أطراف الخصم وعندما يتم تجاوزهم يأتي البعض وينتقد لكن المشكلة هي بتوقيت الانطلاق للضغط، لقد فعلنا ذلك في أكثر من 200 مباراة. المشكلة هي بالتوقيت بعملية الضغط".

وتابع "لدينا خطة لتنفيذها ضد آرسنال ونريد أن نكون غير قابلين للتوقع، وبالتأكيد لا يوجد طريقة لعب بالعالم ليس فيها نقاط ضعف".

وواصل "عندما نكون بقمة مستوانا ونطبق الضغط العالي لن يكون هناك مساحات أبدأ. عليك المخاطرة، الدفاع بأي رسم تكتيكي لا يختلف طالما لديك نفس النهج الدفاعي وهو إغلاق المساحات".

وأضاف "عندما تتلقى أي هدف لا يعني أن المباراة انتهت، عليك الاستمرار بالمحاولة، نعم تلقي الأهداف ليس شيء رائع لكن عليك التعامل مع الأمر".

وشدد "عندما تمر بوقت صعب عليك تحليل الموقف والبحث عن الحلول وليس هناك حلول سريعة، نحن بحاجة للاستمرارية ولذلك علينا الدفاع بشكل رائع جدا وليس بطريقة عبثية. علينا التحلي بالاستمرارية".

وتابع "نعم هناك أساليب وخطط مختلفة متاحة لنا ومن الآن وصاعدا سنتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل ونختار للفريق المعين التشكيلة المحددة. من المهم أن نكون غير قابلين للتوقع".

نقاط قوة أرسنال

وأثنى المدرب الألماني على ما يقوم به ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وقال: "بوكايو ساكا لاعب رائع وجابرييل جيسوس وزينتشينكو وتوماس بارتي، أرتيتا يقوم بعمل رائع. بالأمس لعبوا بتشكيلة مختلفة لكنهم أبلوا بشكل جيد جدا وهم يستحقون مكانهم بالدوري بعد انطلاقتهم الرائعة".

وفاز أرسنال على بودو جليمت بثلاثة أهداف دون رد أمس الخميس في ملعب الإمارات في ثالث جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتصدر النادي اللندني جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة جمعهم خلال 8 مباريات.

وتابع المدرب الألماني "جيسوس تألق ووجد نفسه بمركزه المفضل، الكثير كان يقول ان السيتي لم يكن لديه مهاجم وبالحقيقة كان يلعب معهم على الجناح لكنه وجد نفسه بدوره المفضل وهو لاعب رائع ويحلق عاليًا ونأمل بإيقافه من التحليق يوم الأحد".

واختتم: "مازلت أتذكر محادثتي مع مارتن أوديجارد عندما كان يبلغ 15 عامًا، انتقل لمدريد ومر بوقت صعب وهذا طبيعي لكنه وجد نفسه في أرسنال".

ويبحث ليفربول عن تحقيق الفوز على أرسنال واستعادة التوازن، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 10 نقاط بفارق أقل 11 نقطة عن أرسنال متصدر ترتيب الدوري الأنجليزي.