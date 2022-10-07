مران الأهلي الأول في تونس – محاضرة من كولر وتدريبات بدنية

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 12:58

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في تونس

خاض الأهلي مرانه الأول في تونس صباح اليوم الجمعة استعدادا للقاء الاتحاد المنستيري التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي الأحد المقبل ضيفا على الاتحاد المنستيري لملاقاته في ذهاب دور الـ32.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين للحديث عن كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، وتبعها واحدة أخرى بالفيديو عقب العودة لفندق الإقامة.

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وعقب المحاضرة خاض الفريق تدريبات بدنية أعقبها تدريبات أخرى بالكرة.

وخاض حراس المرمى تدريبات منفردة تحت قيادة مدربهم ميشكيل يانكون قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.

وأجرت بعثة الأهلي فحص PCR للكشف عن فيروس كورونا.

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي وصل إلى تونس مساء أمس الخميس.

وضمت قائمة الأهلي التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – أيمن أشرف – محمد هاني – أكرم توفيق – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – رأفت خليل – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر

الهجوم: برونو سافيو – محمد شريف – حسام حسن – شادي حسين

الأهلي الاتحاد المنستيري
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