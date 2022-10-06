محرز: عدم المشاركة كثيرا؟ أشعر بتحسن.. وسأعود إلى مستواي الحقيقي

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 22:31

كتب : FilGoal

رياض محرز يحتفل بهدفه في ديربي مانشستر

لا يجد رياض محرز جناح مانشستر سيتي مشكلة في عدم المشاركة كثيرا في الفترة الأخيرة من ناديه.

وشارك الجناح الجزائري كأساسي في 4 مباريات فقط هذا الموسم في جميع المسابقات، في ظل تألق الكثير من لاعبي الخط الأمامي.

وقال محرز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لطالما كانت هناك منافسة على اللعب في صفوف سيتي طوال تواجدي لمدة 5 سنوات".

أخبار متعلقة
ميسي: لا أنوي دخول عالم التدريب بعد الاعتزال.. ولكن زيدان قال ذلك أيضا كلوب يجيب.. هل تغير دور محمد صلاح هذا الموسم فان دايك يتحدث عن صعوبة مواجهة أرسنال في الوقت الحالي هالاند: جائع للمزيد.. ومدافع سيتي يتهكم

وأضاف "ربما هناك المزيد من المنافسة الآن، لكن هذا جيد، إنه شيء مميز".

وأكمل النجم الجزائري "لم ألعب كثيرا مؤخرا لكني أشعر بتحسن، وسأعود إلى مستواي الحقيقي".

رياض سجل هدفه الأول في الموسم خلال فوز سيتي الكاسح على كوبنهاجن بنتيجة 5-0 في دوري أبطال أوروبا.

الهدف الذي سجله محرز جاء من ركلة جزاء، كما صنع هدفا، وذلك في ظهوره رقم 200 مع سيتي.

وعلق محرز قائلا "من الجيد دائما تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق على الفوز".

وتابع "من الرائع لعب مباريات دوري أبطال أوروبا، لم يكن الأمر سهلا في البداية لكن المباراة أصبحت أسهل بالتسجيل في وقت مبكر".

وواصل إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي تألقه وتسجيله للأهداف، حين تقدم للفريق السماوي في الدقيقة 6 ثم ضاعف النتيجة في الدقيقة 32.

وجاء الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 39 عن طريق دايفيد خوكولافا مدافع كوبنهاجن بالخطأ في مرماه.

ثم تكفل محرز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 55 وصناعة الهدف الخامس لزميله جوليان ألفاريز قبل نهاية اللقاء بربع ساعة.

مانشستر سيتي رياض محرز
نرشح لكم
كلوب يجيب.. هل تغير دور محمد صلاح هذا الموسم هالاند: جائع للمزيد.. ومدافع سيتي يتهكم فان دايك يتحدث عن صعوبة مواجهة أرسنال في الوقت الحالي سكاي: ضربة قوية لـ تشيلسي بعد تحديد فترة غياب فوفانا وفاة جيامبييرو فيتوروني المعد البدني لـ توتنام جريليش: هالاند لا يهتم بما يقوله أي شخص عنه لويس دياز: من الطبيعي أن يتأثر ليفربول برحيل لاعب مثل ماني سكاي: لوبيتيجي الأقرب لتدريب ولفرهامبتون
أخر الأخبار
دوري المؤتمر الأوروبي - يوفيتش يسجل وهاتريك لـ موراليس.. والبدلاء يصنعون الفارق لـ وست هام 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤمن سليمان: من الصعب استقطاب لاعبي الدوري المصري إلى العراق.. وفكرت في هذين اللاعبين 2 ساعة | الوطن العربي
الدوري الأوروبي – خسارة متأخرة لـ روما وظهور مارسيلو الأول.. وفوز نادر لـ إيندهوفن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
حوار - عمرو السولية: تعاهدنا على استعادة بطولة إفريقيا.. ولولا شريف ما كان لـ "رابونا" قيمة 2 ساعة | الكرة المصرية
جوارديولا: هذا سر عدم التهاون أمام كوبنهاجن بعد اكتساح يونايتد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج: ارتكبنا أخطاء لا داع لها.. وهذا ما قلته للاعبين بين الشوطين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ضربة موجعة لـ كيروش قبل كأس العالم.. إصابة قوية لـ "ميسي إيران" 3 ساعة | قطر 2022
فان دايك يتوقع استقبالا عدائيا من جماهير رينجرز لهذا السبب 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية 3 اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار 4 انتهت إفريقيا كرة يد - الزمالك (31)-(33) الإفريقي.. نهاية المباراة