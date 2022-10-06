محرز: عدم المشاركة كثيرا؟ أشعر بتحسن.. وسأعود إلى مستواي الحقيقي

لا يجد رياض محرز جناح مانشستر سيتي مشكلة في عدم المشاركة كثيرا في الفترة الأخيرة من ناديه.

وشارك الجناح الجزائري كأساسي في 4 مباريات فقط هذا الموسم في جميع المسابقات، في ظل تألق الكثير من لاعبي الخط الأمامي.

وقال محرز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لطالما كانت هناك منافسة على اللعب في صفوف سيتي طوال تواجدي لمدة 5 سنوات".

وأضاف "ربما هناك المزيد من المنافسة الآن، لكن هذا جيد، إنه شيء مميز".

وأكمل النجم الجزائري "لم ألعب كثيرا مؤخرا لكني أشعر بتحسن، وسأعود إلى مستواي الحقيقي".

رياض سجل هدفه الأول في الموسم خلال فوز سيتي الكاسح على كوبنهاجن بنتيجة 5-0 في دوري أبطال أوروبا.

الهدف الذي سجله محرز جاء من ركلة جزاء، كما صنع هدفا، وذلك في ظهوره رقم 200 مع سيتي.

وعلق محرز قائلا "من الجيد دائما تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق على الفوز".

وتابع "من الرائع لعب مباريات دوري أبطال أوروبا، لم يكن الأمر سهلا في البداية لكن المباراة أصبحت أسهل بالتسجيل في وقت مبكر".

وواصل إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي تألقه وتسجيله للأهداف، حين تقدم للفريق السماوي في الدقيقة 6 ثم ضاعف النتيجة في الدقيقة 32.

وجاء الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 39 عن طريق دايفيد خوكولافا مدافع كوبنهاجن بالخطأ في مرماه.

ثم تكفل محرز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 55 وصناعة الهدف الخامس لزميله جوليان ألفاريز قبل نهاية اللقاء بربع ساعة.

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