مران الزمالك – مشاركة عبد الشافي.. وتدريبات متنوعة بالكرة

شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك في مران فريقه الذي أقيم اليوم الخميس بالكامل بعدما كان يخهوض تأهيلا خاصا خلال الأيام الماضية بقرار من المدير الفني للفريق جوزفالدو فيريرا.

وخاض الفريق تدريبات تأهيلية في المران وتم وتم بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لأداء تدريبات تأهيلية متنوعة بالكرة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.

وعقد فيريرا محاضرة مع اللاعبين تحدث خلالها عن بعض الأمور التي يرغب في تنفيذها.

وفي ختام المران اجتمع فيريرا بإبراهيما نداي وأعطاه بعض التعليمات الفنية.

ويستعد الزمالك للقاء فلامبو البوروندي الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.