كلوب يجيب.. هل تغير دور محمد صلاح هذا الموسم

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 21:20

كتب : FilGoal

يورجن كلوب محمد صلاح في لقاء إيفرتون وليفربول

أرجع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تباين مستوى نجمه محمد صلاح هذا الموسم إلى ما يقدمه الفريق ككل.

صلاح سجل 5 أهداف فقط وصنع 4 في أول 11 مباراة بمحتلف المسابقات في الموسم الجديد.

ورد كلوب على سؤال هل تغير دور صلاح هذا الموسم؟ قائلا: "دور مو على أرض الملعب لم يتغير، والأدوار التي عليه القيام بها لم تتغير".

أخبار متعلقة
فان دايك يتحدث عن صعوبة مواجهة أرسنال في الوقت الحالي هالاند: جائع للمزيد.. ومدافع سيتي يتهكم سكاي: ضربة قوية لـ تشيلسي بعد تحديد فترة غياب فوفانا ميسي: كأس العالم 2022 الأخيرة لي.. والأرجنتين ليست مرشحة للتتويج باللقب

وأضاف لشبكة سوني سبورتس "هكذا يكون الحال دائما حين لا نقدم أفضل مستوياتنا، لأن عدم تحرك الفريق للأمام بشكل مستمر، يجعل صلاح مضطرا للخروج من مناطق الخطورة".

وأكمل "هناك دائما لحظات يجب أن تكون فيها على الأطراف، لكننا نحتاجه أيضا في منطقة الجزاء ليقترب أكثر من هز الشباك، وبالتالي فإن الملاحظة ليست خاطئة، لكننا نحاول اللعب بمرونة أكبر".

وشدد "تغير التشكيل باستمرار ليس جزءا من مشكلة ليفربول، لدينا فريق كبير الآن، كما أن هناك الكثير من الإصابات في بداية الموسم، وهذا بالطبع غير مفيد للفريق".

وأتم المدرب الألماني "اللاعبون المصابون لم يكونوا متاحين في المباريات السابقة، ولكنهم الآن يعودون واحدا تلو الآخر، وهذا سيساعدنا في الأشهر القليلة المقبلة".

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

ثم يلاقي جلاسكو رينجرز في ملعبه الأربعاء المقبل، ضمن رابع جولات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، بعدما هزمه في أنفيلد 2-0 يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة.

وبعد موقعة اسكتلندا سيستضيف ليفربول خصمه مانشستر سيتي في قمة الجولة 11 من الدوري في الأسبوع التالي.

ولم يحصد ليفربول سوى 10 نقاط من 7 مباريات، بينما يحتل أرسنال الصدارة برصيد 21 نقطة ويلاحقه سيتي برصيد 20 نقطة، وكلاهما لعب 8 مباريات.

محمد صلاح ليفربول يورجن كلوب
نرشح لكم
محرز: عدم المشاركة كثيرا؟ أشعر بتحسن.. وسأعود إلى مستواي الحقيقي هالاند: جائع للمزيد.. ومدافع سيتي يتهكم فان دايك يتحدث عن صعوبة مواجهة أرسنال في الوقت الحالي سكاي: ضربة قوية لـ تشيلسي بعد تحديد فترة غياب فوفانا وفاة جيامبييرو فيتوروني المعد البدني لـ توتنام جريليش: هالاند لا يهتم بما يقوله أي شخص عنه لويس دياز: من الطبيعي أن يتأثر ليفربول برحيل لاعب مثل ماني سكاي: لوبيتيجي الأقرب لتدريب ولفرهامبتون
أخر الأخبار
محرز: عدم المشاركة كثيرا؟ أشعر بتحسن.. وسأعود إلى مستواي الحقيقي 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكومي لـ في الجول: لم نفاوض عمرو وردة.. وسنسجل كل صفقاتنا قبل غلق القيد 9 دقيقة | الكرة المصرية
أفشة: ضغط المباريات ليس عذرا في الأهلي.. ويجب على اللاعبين فهم الجماهير 29 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 31 دقيقة | كرة يد
كرة يد – الزمالك ينتصر على كينشاسا ويضرب موعدا ناريا مع الأهلي في نصف نهائي إفريقيا 37 دقيقة | كرة يد
حازم إمام لـ في الجول: لا أفكر في الاعتزال.. وقد أنتظر ليناير في تلك الحالة 38 دقيقة | الكرة المصرية
ميسي: لا أنوي دخول عالم التدريب بعد الاعتزال.. ولكن زيدان قال ذلك أيضا 41 دقيقة | أمريكا
مران الزمالك – مشاركة عبد الشافي.. وتدريبات متنوعة بالكرة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية 3 اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار 4 انتهت إفريقيا كرة يد - الزمالك (31)-(33) الإفريقي.. نهاية المباراة