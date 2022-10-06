انتهت في الدوري الأوروبي - فرايبورج (2) - (0) نانت

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 20:13

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرايبورج ضد نانت في ثالث جولات دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

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ويتواجد المهاجم مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريق نانت.

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تعرف على تشكيل نانت من هنا

ويحتل فرايبورج صدارة المجموعة بـ 6 نقاط، يليه كاراباج ثم نانت بـ 3 نقاط لكل منهما، ويتذيل أولمبياكوس المجموعة بلا نقاط.

وفاز نانت على أولمبياكوس 2-1، ثم خسر أمام كاراباج بثلاثية دون رد.

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ق 84 خروج مصطفى محمد ونزول قادر بامبا

ق 72 جوووول الثاني لفرايبورج بواسطة فينشنزو جريفو بعد تمريرة من كريستيان جونتر

ق 66 مصطفى محمد يتلقى بطاقة صفراء عقب مشادة مع كيليان سيلديليبا.. اللاعب الآخر نال الإنذار أيضا

ق 57 تسديدة من لودوفيك بلاس ولكن تمر بجوار القائم

ق 48 جووووول دانييل كوفي كيريه يسجل الهدف الأول بعد تمريرة من ريتسو دوان.. 1-0 لأصحاب الأرض

نهاية الشوط الأول

ق 40 لودوفيك بلاس يسدد بالرأس من عرضية ولكن الحارس يتسدى

ق 19 نيلس باترسن بدلا من مايكل جريجوريتش.. تبديل اضطراري مبكر في صفوف فرايبورج

ق 15 نيكولا بالوا يسدد من ركنية ولكن تمر فوق عارضة فرايبورج

ق 3 مايكل جريجوريتش يسدد ولكن ألبان لافون حارس نانت يتصدى

بداية المباراة

الدوري الأوروبي نانت فرايبورج مصطفى محمد
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