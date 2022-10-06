التشكيل - مصطفى محمد أساسي مع نانت لمواجهة فرايبورج
الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 20:03
كتب : FilGoal
يتواجد المهاجم مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريق نانت الفرنسي في مواجهته خارج الديار ضد فرايبورج الألماني.
ويلعب نانت ضد فرايبورج في ثالث جولات دور المجموعات من الدوري الأوروبي.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: ألبان لافون
خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو - نيكولا بالوا - دينيس أبياه
خط الوسط: موسيس سايمون - بيدرو شيريفيلا - أندري جيروتو - صامويل موتوسامي - كوينتين مرلين
خط الهجوم: مصطفى محمد - لودوفيك بلاس
ويحتل فرايبورج صدارة المجموعة بـ 6 نقاط، يليه كاراباج ثم نانت بـ 3 نقاط لكل منهما، ويتذيل أولمبياكوس المجموعة بلا نقاط.
وفاز نانت على أولمبياكوس 2-1، ثم خسر أمام كاراباج بثلاثية دون رد.
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