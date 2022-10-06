رابطة الأندية تعلن موعد قرعة الدوري المصري موسم 2022-23.. والقناة الناقلة

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 20:00

كتب : FilGoal

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد قرعة الدوري المصري لموسم 2022-2023.

ويعد الزمالك بطل النسخة الأخيرة من المسابقة بعدما حقق اللقب الرابع عشر له في تاريخه.

وهبطت أندية: الجونة – إيسترن كومباني – مصر للمقاصة إلى دوري الدرجة الثانية.

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وصعدت أندية: أسوان – الداخلية – حرس الحدود، للدوري الممتاز من جديد.

وتقام قرعة الدوري المصري لموسم 2022-2023 يوم الأحد المقبل الموافق 9 أكتوبر 2023 بأحد الفنادق.

وتبدأ مراسم القرعة في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

أندية الدوري الـ 18

الأهلي – الزمالك – بيراميدز – المصري – الإسماعيلي – الاتحاد – سموحة – فاركو - غزل المحلة – المقاولون العرب – أسوان – الداخلية – حرس الحدود – طلائع الجيش – فيوتشر – البنك الأهلي – سيراميكا كليوباترا – إنبي.

القناة الناقلة

من المقرر أن تُذاع مراسم قرعة الدوري المصري للموسم الجديد عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

موعد بداية الدوري

من المنتظر أن يبدأ الدوري المصري يوم 18 أكتوبر الجاري، حسبما أعلن شريف صالح عضو رابطة الأندية المصرية عبر قناة المحور من قبل. (طالع التفاصيل)

ألقاب الدوري المصري

الزمالك بطل آخر نسختين من مسابقة الدوري يمتلك 14 لقبا.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي برصيد 42 لقبا آخرها موسم 2020-2021.

ثم يأتي الإسماعيلي كثالث أكثر فريق تتويجا باللقب برصيد 3 ألقاب.

يليه كل من الترسانة وغزل المحلة والأولمبي والمقاولون العرب برصيد لقب لكل فريق.

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