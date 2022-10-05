عضو رابطة الأندية يكشف موعد قرعة الدوري.. وإمكانية إقامة المباريات أثناء كأس العالم

كشف شريف صالح عضو رابطة الأندية المصرية موعد قرعة الدوري المصري والموعد المقترح لنهاية الموسم، وتحدث عن إمكانية إقامة مباريات المسابقة أثناء كأس العالم.

وقال شريف صالح عبر قناة المحور: "تم الاتفاق على نسب الأندية في حقوق البث للدوري الموسم المقبل".

وأضاف "قرعة الدوري المصري يوم 9 أكتوبر الجاري وسيبدأ الموسم في 18 أكتوبر وينتهي بنهاية يونيو المقبل وسنضغط المسابقة من أجل إنهاءه مبكرا مثل باقي الدوريات العالمية خاصة أن الموسم بعد المقبل سيشهد عدد مباريات أكبر بسبب إقامة دوري السوبر الإفريقي".

وواصل عن إمكانية إقامة مباريات للدوري أثناء كأس العالم قائلا: "خاطبنا فيفا بالفعل ولن ننتظر الرد لأن القرار داخلي، وهناك دوريات تستكمل مبارياتها وقت كأس العالم، ولن تُقام مباريات كثيرة من الدوري بل ستقام أيضا مباريات من كأس مصر وكأس الرابطة وقت كأس العالم".

وتابع "المصلحة العامة تقول إنه لابد من إقامة مباريات الدوري وقت كأس العالم، سنعرض جدول الدوري بمواعيده ونأمل أن يكون هناك توافق".

وأتم "بعض الملاعب حصلت على الموافقات وننتظر لملاعب أخرى ونحاول حل الأمور مع الجهات الأمنية ومسؤولي الملاعب".

يذكر أن الزمالك تُوج بلقب الموسم المنصرم من الدوري، بينما ما زالت مسابقة كأس مصر في مرحلة الدور ربع النهائي.