عضو رابطة الأندية يكشف موعد قرعة الدوري.. وإمكانية إقامة المباريات أثناء كأس العالم

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 00:36

كتب : FilGoal

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

كشف شريف صالح عضو رابطة الأندية المصرية موعد قرعة الدوري المصري والموعد المقترح لنهاية الموسم، وتحدث عن إمكانية إقامة مباريات المسابقة أثناء كأس العالم.

وقال شريف صالح عبر قناة المحور: "تم الاتفاق على نسب الأندية في حقوق البث للدوري الموسم المقبل".

وأضاف "قرعة الدوري المصري يوم 9 أكتوبر الجاري وسيبدأ الموسم في 18 أكتوبر وينتهي بنهاية يونيو المقبل وسنضغط المسابقة من أجل إنهاءه مبكرا مثل باقي الدوريات العالمية خاصة أن الموسم بعد المقبل سيشهد عدد مباريات أكبر بسبب إقامة دوري السوبر الإفريقي".

أخبار متعلقة
ثروت سويلم يكشف موعد قرعة الدوري المصري في الجول يكشف الموعد الأقرب لقرعة الدوري المصري 2022-2023

وواصل عن إمكانية إقامة مباريات للدوري أثناء كأس العالم قائلا: "خاطبنا فيفا بالفعل ولن ننتظر الرد لأن القرار داخلي، وهناك دوريات تستكمل مبارياتها وقت كأس العالم، ولن تُقام مباريات كثيرة من الدوري بل ستقام أيضا مباريات من كأس مصر وكأس الرابطة وقت كأس العالم".

وتابع "المصلحة العامة تقول إنه لابد من إقامة مباريات الدوري وقت كأس العالم، سنعرض جدول الدوري بمواعيده ونأمل أن يكون هناك توافق".

وأتم "بعض الملاعب حصلت على الموافقات وننتظر لملاعب أخرى ونحاول حل الأمور مع الجهات الأمنية ومسؤولي الملاعب".

يذكر أن الزمالك تُوج بلقب الموسم المنصرم من الدوري، بينما ما زالت مسابقة كأس مصر في مرحلة الدور ربع النهائي.

رابطة الأندية الدوري المصري
نرشح لكم
محمود علاء يكشف عن اللحظة التي قرر فيها الرحيل عن الزمالك طلائع الجيش: لم نرسل استغناء عمرو السيسي لـ الزمالك خبر في الجول - كاواساكي يرفض عرضا جديدا من الأهلي لضم مارسينيو.. واجتماع حاسم الانتصار الثاني وديا.. الاتحاد يتفوق على المصرية للاتصالات الدرجة الثانية - النصر يضم مدافع الجيش الملكي خبر في الجول - اتفاق مبدئي على انتقال عمرو السيسي لـ الزمالك.. وموعد الحسم المنتظر مروان حمدي يسجل للمرة الأولى في تعادل المصري مع سموحة وديا خبر في الجول - كاف يخطر الأهلي بإيقاف ربيعة عن مواجهتي الاتحاد المنستيري
أخر الأخبار
مؤتمر كلوب - عن مفاجأة رينجرز وتغيير تشكيل الفريق 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرنولد: بداية الموسم لم تكن جيدة لي.. ولكنني أفكر بإيجابية 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عضو رابطة الأندية يكشف موعد قرعة الدوري.. وإمكانية إقامة المباريات أثناء كأس العالم 52 دقيقة | الكرة المصرية
برشلونة يكشف تفاصيل إصابة كريستنسين.. وتقارير تكشف احتمالية غيابه عن الكلاسيكو 59 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: هالاند ليس مجرد مهاجم يهز الشباك فقط ساعة | الدوري الإنجليزي
محمود علاء يكشف عن اللحظة التي قرر فيها الرحيل عن الزمالك ساعة | الكرة المصرية
طلائع الجيش: لم نرسل استغناء عمرو السيسي لـ الزمالك ساعة | الكرة المصرية
إنزاجي: نحتاج لليلة رائعة من أجل بداية كل شيء ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار