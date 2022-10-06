الأهلي يصل تونس استعدادا لملاقاة الاتحاد المنستيري

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

مران الأهلي

وصلت بعثة الأهلي إلى تونس مساء اليوم الخميس استعدادا للقاء الاتحاد المنستيري التونسي.

ويواجه الأهلي منافسه التونسي الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أعلن قائمة الفريق المسافرة للمباراة صباح اليوم والتي شهدت عودة أكرم توفيق لأول مرة منذ تعافيه من القطع في الرباط الصليبي الذي أبعده منذ كأس الأمم الإفريقية 2021.

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كما يتواجد الثنائي الجديد في خط الهجوم: شادي حسين وبرونو سافيو.

فيما يغيب رامي ربيعة للإيقاف، وبيرسي تاو للإصابة.

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – أيمن أشرف – محمد هاني – أكرم توفيق – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – رأفت خليل – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر

الهجوم: برونو سافيو – محمد شريف – حسام حسن – شادي حسين

الأهلي الاتحاد المنستيري
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