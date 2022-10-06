فان دايك يتحدث عن صعوبة مواجهة أرسنال في الوقت الحالي

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 19:48

كتب : FilGoal

نيكيتاه - أرسنال - ليفربول - فان دايك

يدرك فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول مدى صعوبة ملاقاة أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

ويحل ليفربول تاسع الترتيب ضيفا على أرسنال في ملعب الإمارات يوم الأحد في قمة الجولة العاشرة من المسابقة.

وقال فان دايك في تصريحات لجريدة ذا تايمز: "أرسنال يعيش لحظات رائعة، وإذا نظرت إلى نتائجنا في الدوري الإنجليزي أعتقد أن لا أحد سيعطينا فرصة العودة بنقاط من هناك".

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وأضاف "لكننا نعرف ما نحن قادرون عليه، ونعرف ما هو متوقع".

وأكمل "ستكون مباراة صعبة لأن نجوم أرسنال في أفضل حالاتهم ومليئون بالثقة".

وعن مستويات فريقه المتباينة منذ بداية الموسم، أوضح "عندما تكون في لحظة صعبة، يريد الجميع تسوية الموقف بأسرع ما يمكن وهذا ليس بالأمر السهل دائما".

وأردف "أنت تريد ترتيب الأمور في غضون يومين على الأكثر. من الواضح أننا نتلقى النقد الذي نستحقه".

وأكمل "وضعنا معايير عالية جدا لليفربول لدرجة أننا نعلم أننا نتعرض لبعض الضغط. ولذلك علينا التماسك والعمل بجد أكثر".

بعد ملاقاة أرسنال في ملعب الإمارات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي، سيستضيف ليفربول منافسه مانشستر سيتي في الجولة التالية.

ولم يحصد ليفربول سوى 10 نقاط من 7 مباريات، بينما يحتل أرسنال الصدارة برصيد 21 نقطة ويلاحقه سيتي برصيد 20 نقطة، وكلاهما لعب 8 مباريات.

ليفربول أرسنال فيرجيل فان دايك
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