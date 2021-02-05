دوري أبطال كونكاكاف - تغيير جذري ومشاركة 50 فريقا بدءا من نسخة 2023

تشهد نسخة 2023 من دوري أبطال كونكاكاف تغييرا جذريا في نظام المسابقة.

البطولة التي تبدأ في فصل الربيع من العام وتضم 16 فريقا فقط، ستشهد خلال النسخة بعد المقبلة زيادة عدد الفرق إلى 50 بالإضافة إلى إقامتها بدءا من فصل الخريف.

وسيقام النهائي من مباراة واحدة وسيتأهل البطل إلى نهائيات كأس العالم للأندية.

نظام البطولة:

تبدأ البطولة بدور المجموعات والذي سيقسم إلى 3 مناطق: أمريكا الشمالية - أمريكا الوسطى - الكاريبي.

مجموعات أمريكا الشمالية:

تضم 20 فريقا من المكسيك وكندا والولايات المتحدة.

يتم تقسيم الـ 20 فريقا على 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 5 فرق، وكل فريق يخوض 4 مباريات (2 على أرضه و2 خارج أرضه).

يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني وأفضل 3 فرق أصحاب المركز الثالث، ليصبح عدد المتأهلين 11 فريقا إلى دور الـ 16.

مجموعات أمريكا الوسطى:

تضم 20 فريقا من دول أمريكا الوسطى.

يتم تقسيم الـ 20 فريقا على 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 5 فرق، وكل فريق يخوض 4 مباريات (2 على أرضه و2 خارج أرضه).

يتاهل أصحاب المركزين الأول والثاني ليخوضوا ملحق بنظام خروج المغلوب ويتأهل 4 منها إلى دور الـ 16.

مجموعات الكاريبي:

تضم 10 فرق من دول الكاريبي

يتم تقسيم الـ 10 فرق إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم فريقين، وكل فريق يخوض 4 مباريات (2 على أرضه و2 خارج أرضه).

يتأهل بطلي المجموعتين، ويلتقيا في الملحق ليتأهل الفائز إلى دور الـ 16.

إذن عدد المتأهلين لثمن النهائي كالآتي:

11 من أمريكا الشمالية

4 من أمريكا الوسطى

1 من الكاريبي

بدءا من دور الـ 16 وحتى المربع الذهبي ستقام المواجهات بنظام خروج المغلوب ذهابا وإيابا.

فيما ستقام المباراة النهائية من مباراة واحدة فقط، لتحديد بطل كونكاكاف.

وتسيطر الأندية المكسيكية على اللقب منذ 2005، ويحمل أونال تيجيريس لقب النسخة الأخيرة ويمثل حاليا القارة في كأس العالم للأندية.

ويستعد تيجيريس لمواجهة بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأحد المقبل.