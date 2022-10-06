سكاي: ضربة قوية لـ تشيلسي بعد تحديد فترة غياب فوفانا

تلقى تشيلسي ضربة قوية بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبه ويسلي فوفانا حاجته للغياب لما يقرب من شهر ونصف.

ويسلي فوفانا النادي : تشيلسي تشيلسي

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس أن فوفانا يعاني من التواء في الركبة.

وأوضحت الشبكة الإنجليزية أن الوافد الجديد على صفوف تشيلسي سيغيب لفترة تصل من 4 لـ6 أسابيع.

وانضم فوفانا إلى تشيلسي قادما من ليستر سيتي في الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 80 مليون يورو.

وخاض صاحب الـ21 عاما ست مباريات مع تشيلسي سجل خلالهم هدفا وحيدا جاء أمام ميلان في المباراة التي أصيب فيها.

وكان فوفانا اضطر لمغادرة لقاء تشيلسي وميلان الذي أقيم أمس الأربعاء بعد 38 دقيقة للإصابة.