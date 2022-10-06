الأهلي يستعرض قميصه الجديد

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 16:19

كتب : FilGoal

الأهلي

نشر حساب المتجر الرسمي للنادي الأهلي صورًا لقميص الفريق في الموسم الجديد.

القميص الذي أنتجته شركة "أديداس" سيكون متاحًا في متجر الأهلي الإلكتروني وفقًا للحساب الرسمي.

وتستمر الشراكة بين الأهلي وأديداس حتى موسم 2025\2026.

وكان الأهلي قد كشف عن القميص عبر فيديو غنائي أمس الأربعاء.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته الرسمية الأولى هذا الموسم في مواجهة الاتحاد المنستيري بذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل.

الأهلي
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