الأهلي يستعرض قميصه الجديد

نشر حساب المتجر الرسمي للنادي الأهلي صورًا لقميص الفريق في الموسم الجديد.

القميص الذي أنتجته شركة "أديداس" سيكون متاحًا في متجر الأهلي الإلكتروني وفقًا للحساب الرسمي.

الإطلالة الجديدة للنسور 🔴🦅 القميص الجديد لأحد أرقى الأندية @AlAhly ، سيكون متاح قريباً على https://t.co/s08kQZznF0 ومتجر النادي الأهلي الرسمي https://t.co/rk51jms22M pic.twitter.com/3QP1ZghhUS — Al Ahly Online Store (@alahlystore) October 6, 2022

وتستمر الشراكة بين الأهلي وأديداس حتى موسم 2025\2026.

وكان الأهلي قد كشف عن القميص عبر فيديو غنائي أمس الأربعاء.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته الرسمية الأولى هذا الموسم في مواجهة الاتحاد المنستيري بذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل.