بفيديو غنائي.. الأهلي يعلن عن قميصه الجديد

أعلن النادي الأهلي عن قميصه الجديد للموسم المقبل بعد الشراكة مع أديداس.

ونشر حساب أديداس عبر انستاجرام فيديو غنائي ظهر فيه القميص الجديد للأهلي.

وظهر إعلان ترويجي أمس الثلاثاء مع عد تنازلي خاص بموعد الكشف عن قميص الأهلي للموسم المقبل.

حساب أديداس عبر ستوري انستجرام العد التنازلي للإعلان عن قميص النادي الأهلي⏳pic.twitter.com/etIL6yJOUc — FilGoal (@FilGoal) October 4, 2022

وستستمر الشراكة بين الأهلي وأديداس حتى موسم 2025-2026.

ونشر حساب أديداس في الوطن العربي صباح اليوم الأربعاء عبر تويتر قائلا: "يسرنا الإعلان عن اتحاد القوة بين نادي الأهلي المتميز وبين adidas في شراكة طويلة حتى موسم 25-26".

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويقام لقاء الذهاب بين الاتحاد المنستيري والأهلي في تونس يوم 9 من شهر أكتوبر الجاري.

كما حدد النادي الأهلي يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري موعدا لمواجهة الإياب أمام الاتحاد المنستيري التونسي.