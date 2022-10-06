قائمة الأهلي – عودة أكرم توفيق.. وظهور سافيو وشادي حسين أمام الاتحاد المنستيري

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 15:58

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

أكرم توفيق في مران الأهلي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن قائمة فريقه المسافرة إلى تونس لمواجهة الاتحاد المنستيري.

ويحل الأهلي ضيفًا على المنستيري في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا الأحد المقبل.

وشهدت القائمة عودة ظهور أكرم توفيق لأول مرة منذ تعافيه من القطع في الرباط الصليبي الذي أبعده منذ كأس الأمم الإفريقية.

كما يتواجد الثنائي الجديد في خط الهجوم: شادي حسين وبرونو سافيو.

فيما يغيب رامي ربيعة للإيقاف، وبيرسي تاو للإصابة.

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – أيمن أشرف – محمد هاني – أكرم توفيق – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – رأفت خليل – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر

الهجوم: برونو سافيو – محمد شريف – حسام حسن – شادي حسين

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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