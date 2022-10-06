في ولاية ثانية.. سامباولي يعود لقيادة إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية عن تعاقده مع الأرجنتيني خورخي سامباولي كمدير فني جديد للفريق.

ووقّع سامباولي اليوم الخميس على عقدٍ يربطه بـ إشبيلية حتى نهاية الموسم المقبل.

ويحل سامباولي خلفًا لـ جولين لوبيتيجي الذي أقاله إشبيلية رسميًا مباشرةً بعد الخسارة أمام بوروسيا دورتموند برباعية مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وتعد تلك الولاية هي الثانية لـ سامباولي مع إشبيلية بعد موسم 2016\2017.

ويعيش الفريق الأندلسي بداية كارثية للموسم، إذ يحتل المركز 17 في الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط.

ولم يفز إشبيلية إلا مرة وحيدة وتعادل مرتين مقابل 4 هزائم محلية.

كما خسر مباراتيه على ملعبه في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي ودورتموند، واكتفى بالتعادل في ملعب كوبنهاجن الدنماركي أضعف عناصر المجموعة.

وذكرت عدة تقارير صحفية أن إدارة النادي كانت قد اتفقت مع سامباولي بالفعل على قدومه قبل مباراة دورتموند، إذ كانت ستقيل لوبيتيجي في كافة الأحوال.

المدرب الأرجنتيني صاحب الـ 62 عامًا قاد إشبيلية للمركز الرابع في الدوري الإسباني عام 2017.

ولم يرتبط سامباولي بأي فريق منذ رحيله عن أوليمبيك مارسيليا الفرنسي بنهاية الموسم الماضي.

وحقق سامباولي أهم نجاحاته التدريبية عندما قاد منتخب تشيلي للقب كوبا أمريكا 2015 لأول مرة في تاريخه.

كما قاد الأرجنتين في كأس العالم 2018، لكنه قدّم مستويات ضعيفة وودّع من دور الـ 16 أمام فرنسا.

ويقود سامباولي مرانه الأول مع لاعبيه الجدد مساء اليوم الخميس.

ويستعد سامباولي لمواجهة ريال مايوركا في ملعب الأخير يوم السبت المقبل بالدوري الإسباني.