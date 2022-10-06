في ولاية ثانية.. سامباولي يعود لقيادة إشبيلية

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 15:50

كتب : FilGoal

خورخي سامباولي - بيبي كاسترو - إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية عن تعاقده مع الأرجنتيني خورخي سامباولي كمدير فني جديد للفريق.

ووقّع سامباولي اليوم الخميس على عقدٍ يربطه بـ إشبيلية حتى نهاية الموسم المقبل.

ويحل سامباولي خلفًا لـ جولين لوبيتيجي الذي أقاله إشبيلية رسميًا مباشرةً بعد الخسارة أمام بوروسيا دورتموند برباعية مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وتعد تلك الولاية هي الثانية لـ سامباولي مع إشبيلية بعد موسم 2016\2017.

ويعيش الفريق الأندلسي بداية كارثية للموسم، إذ يحتل المركز 17 في الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط.

ولم يفز إشبيلية إلا مرة وحيدة وتعادل مرتين مقابل 4 هزائم محلية.

كما خسر مباراتيه على ملعبه في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي ودورتموند، واكتفى بالتعادل في ملعب كوبنهاجن الدنماركي أضعف عناصر المجموعة.

وذكرت عدة تقارير صحفية أن إدارة النادي كانت قد اتفقت مع سامباولي بالفعل على قدومه قبل مباراة دورتموند، إذ كانت ستقيل لوبيتيجي في كافة الأحوال.

المدرب الأرجنتيني صاحب الـ 62 عامًا قاد إشبيلية للمركز الرابع في الدوري الإسباني عام 2017.

ولم يرتبط سامباولي بأي فريق منذ رحيله عن أوليمبيك مارسيليا الفرنسي بنهاية الموسم الماضي.

وحقق سامباولي أهم نجاحاته التدريبية عندما قاد منتخب تشيلي للقب كوبا أمريكا 2015 لأول مرة في تاريخه.

كما قاد الأرجنتين في كأس العالم 2018، لكنه قدّم مستويات ضعيفة وودّع من دور الـ 16 أمام فرنسا.

ويقود سامباولي مرانه الأول مع لاعبيه الجدد مساء اليوم الخميس.

ويستعد سامباولي لمواجهة ريال مايوركا في ملعب الأخير يوم السبت المقبل بالدوري الإسباني.

إشبيلية خورخي سامباولي الدوري الإسباني
نرشح لكم
كادينا كوبي: ريال مدريد يتنفس الصعداء بشأن إصابة سيبايوس سبورت: تشافي يستعين بـ دي يونج في دفاع برشلونة "أشعر بالألم لترك الفريق الذي أحبه".. إشبيلية يقيل لوبيتيجي مدرب أندورا: مستعد للتعاقد مع بيكيه وأنا مغمض العينين تقرير إسباني يكشف تفاصيل إصابة سيبايوس ومدة غيابه برشلونة يعلن إصابة فرانك كيسي بإجهاد في عضلة الفخذ تقرير: نهاية شبح الـ30 دقيقة.. برشلونة وأتليتكو يتفقان على رحيل جريزمان أول ضحية.. إلتشي يقيل مدربه فرانسيسكو بعد البداية الكارثية
أخر الأخبار
مباشر الدوري الأوروبي – أومونيا ضد مانشستر يونايتد 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الأوروبي - موناكو ضد طرابزون سبور.. تريزيجيه أساسي 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون لمواجهة موناكو 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميسي: كأس العالم 2022 الأخيرة لي.. والأرجنتين ليست مرشحة للتتويج باللقب 22 دقيقة | قطر 2022
تشكيل مانشستر يونايتد – كاسيميرو أساسي.. ورونالدو يقود الهجوم ضد أومونيا 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: أحمد رفعت يصل الإمارات للانضمام إلى الوحدة 32 دقيقة | الكرة المصرية
عضو إدارة برشلونة: عودة ميسي؟ سنفعل المعجزات إذا لزم الأمر ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد – الترجي يحجز مقدا في نصف نهائي بطولة إفريقيا بفوز قاتل على مولودية الجزائر ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية 3 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 4 اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار