"أشعر بالألم لترك الفريق الذي أحبه".. إشبيلية يقيل لوبيتيجي

أعلن نادي إشبيلية عن إقالة مديره الفني جولين لوبيتيجي من تدريب الفريق مباشرة بعد الخسارة أمام بوروسيا دورتموند.

إشبيلية واصل نتائجه الكارثية وخسر أمام بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ووجّه إشبيلية الشكر لمديره الفني الذي قاده لأكثر من 3 سنوات.

ℹ️ Julen Lopetegui deja de ser entrenador del Sevilla FC.#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 5, 2022

وصرّح لوبيتيجي بدوره بعد المباراة: "أنا مدرب إشبيلية الآن، ولكن غدًا لن أكون المدرب".

وأضاف: "تركيزنا كان منصبًا بالكامل على المباراة. أشعر بالامتنان لـ إشبيلية وكل جماهيره ولاعبيه الذين أعطوني أمورًا مذهلة".

وأكمل: "أشعر بالألم لاضطراري إلى الرحيل عن فريق أحبه للغاية والذي سيظل للأبد في قلبي".

وسُئل لوبيتيجي عما إذا قد شعر بقلة احترام من تعامل الإدارة، أجاب المدرب الإسباني: "اليوم ليس الوقت المناسب للحديث عن هذا، أنا ممتن للنادي لكل ما حققناه".

وأتم: "لقد ودعت بالفعل كل اللاعبين".

وكانت منصة Relevo الإسبانية قد ذكرت صباح الثلاثاء أن إشبيلية نال موافقة الأرجنتيني خورخي سامباولي على تدريب الفريق.

وأوضح التقرير أن سامباولي حصل بالفعل على تذاكر الطيران نحو إشبيلية وسيصل المدينة يوم الخميس.

وباتت إقالة لوبيتيجي منتظرة مباشرةً بعد مباراة دورتموند بغض النظر عن النتيجة.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الهزيمة بثنائية دون رد أمام أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني.

ويعيش لوبيتيجي وضعًا حساسًا للغاية بسبب النتائج السلبية للفريق الأندلسي هذا الموسم.

المدير الفني السابق لـ بورتو ومنتخب إسبانيا وريال مدريد، تولى تدريب إشبيلية في صيف 2019.

وقاد لوبيتيجي فريق إشبيلية في 170 مباراة، فاز في 90 منها وتعادل 44 وخسر 36.

ونافس إشبيلية على لقب الدوري الإسباني حتى الجولات الأخيرة في موسم 2019\2020 الأول لـ لوبيتيجي مع الفريق.

واحتل إشبيلية المركز الثالث في 2020، ثم الرابع في 2021 و2022، ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لـ 3 مواسم متتالية لأول مرة في تاريخه.

كما فاز إشبيلية تحت قيادة لوبيتيجي بالدوري الأوروبي 2020 بعد الفوز على مانشستر يونايتد وإنتر ميلان في طريق تحقيق اللقب.

لكن في الصيف الماضي تعرضت قائمة إشبيلية لضربة قوية برحيل أبرز النجوم دون تعويض حقيقي، فانتقل جول كوندي إلى برشلونة، ودييجو كارلوس إلى أستون فيلا، ولوكاس أوكامبوس إلى أياكس أمستردام، كما أصيب الجناح المكسيكي خيسوس كورونا وابتعد لفترة طويلة.