مران الأهلي – كولر يشرح نقاط قوة وضعف الاتحاد المنستيري.. وتدريبات شاقة لحراس المرمى

اختتم الأهلي تدريباته تحت قيادة مارسيل كولر قبل السفر إلى تونس لمواجهة الاتحاد المنستيري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل، ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر مدرب الفريق محاضرة فنية للاعبين تحدث خلالها حول مباراة الاتحاد المنستيري.

وقام كولر بشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، كما شدد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المران.

وقسم كولر اللاعبين لمجموعات أدت تدريبات بدنية في صالة اللياقة البدنية "الجيم" وعلى ملعب مختار التتش قبل خوض التدريبات الفنية بالكرة.

وأدى اللاعبون تقسيمة بين ثلاث فرق حرص خلالها المدير الفني على تنفيذ بعض التعليمات الفنية والتكتيكية المحددة لكل لاعب داخل المران.

واختتم مارسيل كولر فقرات مران الأهلي بفقرة للتدريب على الكرات العرضية شارك فيه لاعبو خطي الدفاع والهجوم، وفقرة تدريبية أخرى على ركلات الترجيح.

في المقابل أدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء مرانا شاقا تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، استغرق نحو 60 دقيقة قبل انطلاق المران الجماعي.

ويتوجه الأهلي عقب انتهاء المران إلى مطار القاهرة للسفر إلى تونس، لبداية مشواره في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.