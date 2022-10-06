وفاة جيامبييرو فيتوروني المعد البدني لـ توتنام

أعلن نادي توتنام هوتسبير الإنجليزي عن وفاة معده البدني جيامبييرو فينتوروني عن 62 عامًا.

وذكرت صحيفة "ستاندرد" البريطانية أن المعد البدني الإيطالي عانى من سرطان الدم.

وعمل فيتوروني في توتنام منذ نوفمبر الماضي لمعاونة مواطنه أنطونيو كونتي.

We are devastated to announce that fitness coach Gian Piero Ventrone has passed away. He will be greatly missed by everyone at the Club and our thoughts are with his family and friends at this impossibly sad time. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 6, 2022

وتم إلغاء المؤتمر الصحفي لـ كونتي الذي كان مقررًا إقامته اليوم الخميس قبل مواجهة برايتون السبت المقبل في الدوري الإنجليزي.

وسبق أن عمل فيتوروني مع كونتي وقتما كان الأخير لاعبًا في يوفنتوس.

كما عمل فيتوروني في أندية أجاكسيو الفرنسي، وكاتانيا الإيطالي، وجانجسو صنينج وجوانجزو إيفرجراندي الصينيين.

واشتهر فيتوروني بأساليبه التدريبية القوية خصوصًا في فترات الإعداد قبل الموسم.

واخترع فيتوروني مصطلح "جرس العار" في إشارة إلى الجرس الذي يضطر اللاعبون إلى ضربه عندما لا يعودون قادرين على مواصلة الركض.