الزمالك يعلن صرف 20 مليون جنيه للاعبين.. وتسليم 50 ألف دولار للسفير البوروندي

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 10:39

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك عن قرار مرتضى منصور رئيس النادي بصرف 20 مليون جنيه للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وتقرر صرف المبلغ للاعبين اليوم الخميس قبل مواجهة فلامبو البوروندي يوم الأحد المقبل.

كما أوضح الزمالك أنه تقرر صرف 8 ملايين جنيه للمدربين والأجهزة الإدارية لكل الفرق الرياضية.

وكشف الزمالك عن تسليم مرتضى منصور رئيس النادي لسفير دولة بوروندي في مصر مبلغ 50 ألف دولار مقابل إقامة مباراتي الذهاب والإياب أمام فلامبو في استاد برج العرب.

ويشمل المبلغ قيمة إقامة فلامبو بالإضافة إلى حقوق البث التلفزيوني نظير بيع مباراة الذهاب.

وأشار بيان الزمالك إلى أن النادي كان قد "باع لإحدى القنوات المصرية حقوق بث المباراتين حصريا من خلال قناة أون تايم سبورتس المملوكة للشركة المتحدة بمبلغ 60 ألف دولار".

وأوضح الزمالك أن تكاليف نقل لاعبي الزمالك إلى تنزانيا وإلى القاهرة بطائرة خاصة كانت ستصل تكلفتها إلى 4 ملايين جنيه.

ويلتقي الزمالك مع فلامبو في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا الأحد المقبل.

ووافق فلامبو على خوض مباراته في ملعب الزمالك، لتقام المباراتان في مصر.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا مرتضى منصور
نرشح لكم
الاتحاد المنستيري: الأهلي اختار الإقامة في سوسة.. وكنا نود إذاعة وديات الأحمر تعرف على القناة الناقلة لمباراة الاتحاد المنستيري والأهلي تقرير: 6 مدن مغربية مرشحة لاستضافة كأس إفريقيا 2025 أحمد عادل عبد الرحمن يرد عبر في الجول على حقيقة إيقافه 5 سنوات من كاف كوادو أسامواه يعلق حذاءه كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية السنغال تدرس طلب تنظيم أمم إفريقيا 2025 الزمالك يعلن موعد مباراتيه أمام فلامبو البوروندي في أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
بيولي: ميلان أخطأ كثيرا أمام تشيلسي 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
كيف كانت كرة القدم جزءا من خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر 33 دقيقة | الكرة المصرية
هدف الأهلي السابق.. الرياضية السعودية: ماشاريبوف يحتاج إلى عملية جراحية 42 دقيقة | الوطن العربي
الزمالك يعلن صرف 20 مليون جنيه للاعبين.. وتسليم 50 ألف دولار للسفير البوروندي 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
فيراتي: ما يفعله ميسي مثال للأفضل في التاريخ 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
السادسة إفريقيا والرابعة عربيا.. مصر تتقدم مركزا في تصنيف فيفا ساعة | منتخب مصر
مواعيد مباريات الخميس 6 أكتوبر 2022 – يد الأهلي والزمالك.. وصدامات أوروبية بالجملة ساعة | الكرة الأوروبية
محمود شبانة يعلن عبر في الجول إعارته من الزمالك إلى سموحة 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية 3 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء