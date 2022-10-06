الزمالك يعلن صرف 20 مليون جنيه للاعبين.. وتسليم 50 ألف دولار للسفير البوروندي

أعلن نادي الزمالك عن قرار مرتضى منصور رئيس النادي بصرف 20 مليون جنيه للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وتقرر صرف المبلغ للاعبين اليوم الخميس قبل مواجهة فلامبو البوروندي يوم الأحد المقبل.

كما أوضح الزمالك أنه تقرر صرف 8 ملايين جنيه للمدربين والأجهزة الإدارية لكل الفرق الرياضية.

وكشف الزمالك عن تسليم مرتضى منصور رئيس النادي لسفير دولة بوروندي في مصر مبلغ 50 ألف دولار مقابل إقامة مباراتي الذهاب والإياب أمام فلامبو في استاد برج العرب.

ويشمل المبلغ قيمة إقامة فلامبو بالإضافة إلى حقوق البث التلفزيوني نظير بيع مباراة الذهاب.

وأشار بيان الزمالك إلى أن النادي كان قد "باع لإحدى القنوات المصرية حقوق بث المباراتين حصريا من خلال قناة أون تايم سبورتس المملوكة للشركة المتحدة بمبلغ 60 ألف دولار".

وأوضح الزمالك أن تكاليف نقل لاعبي الزمالك إلى تنزانيا وإلى القاهرة بطائرة خاصة كانت ستصل تكلفتها إلى 4 ملايين جنيه.

ويلتقي الزمالك مع فلامبو في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا الأحد المقبل.

ووافق فلامبو على خوض مباراته في ملعب الزمالك، لتقام المباراتان في مصر.