مدرب سان جيرمان يوضح سبب استبدال ميسي أمام بنفيكا

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 00:27

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان ضد بنفيكا

فسر كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان أسباب استبدال ليونيل ميسي نجم فريقه خلال مباراة بفيكا في دوري أبطال أوروبا.

ونجح بنفيكا في التعادل على أرضه مع باريس سان جيرمان بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقال جالتييه في تصريحات لشبكة راديو مونت كارلو: "لقد طلب ميسي الاستبدال، بعدما شعر بالتعب حين ركض في سباق على الكرة مع لاعب بنفيكا".

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أضاف "استبدلته لأنه كان متعبا، فيما كان الدفع بلاعب بديل من على مقاعد البدلاء خيارا أفضل في هذه اللحظة".

وخرج النجم الأرجنتيني من الملعب في الدقيقة 81، ليدخل بابلو سارابيا بدلا منه.

ونقلت شبكة كانال بلس الفرنسية أن ميسي توجه إلى غرفة الملابس قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

وكان ليونيل ميسي قد افتتح التسجيل للضيوف قبل أن يتعادل بنفيكا بهدف بخطأ من دانيلو في مرماه.

ورفع كل فريق رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة سويا، قبل أن يتواجه الفريقان مجددا يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة.

ورفع البرغوث رصيده من الأهداف مع سان جيرمان هذا الموسم إلى 8 أهداف خلال 13 مباراة في مختلف المسابقات.

ميسي +40

كما رفع ميسي رصيده إلى التسجيل في 40 فريقا مختلفا في دوري أبطال أوروبا بعد هدفه في بنفيكا.

وكان ميسي قد سبق له التسجيل في شباك 39 فريقا قبل مباراة اليوم.

وفشل ميسي في مواجهتين سابقتين أن يسجل في شباك بنفيكا قبل أن ينجح في المباراة الثالثة.

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