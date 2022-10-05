بعد هدفه ضد بنفيكا.. ميسي يسجل في 40 فريقا مختلفا بـ دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 22:31

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي ضد بنفيكا

رفع ليونيل ميسي عدد ضحاياه إلى 40 فريقا مختلفا في دوري أبطال أوروبا.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وسجل ميسي هدفا أمام بنفيكا والذي لم يسبق وأن سجل في مرماه من قبل بدوري أبطال أوروبا.

وسبق لميسي وأن واجه بنفيكا من قبل مباراتين بقميص برشلونة ولم ينجح في التسجيل.

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وتعادل باريس سان جيرمان أمام بنفيكا بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبذلك بات عدد الفرق التي استقبلت أهداف من ميسي في دوري الأبطال 40 ناديا.

ويستعرض لكم FilGoal.com ضحايا ميسي في دوري الأبطال:

9 أهداف (أرسنال)

8 أهداف (ميلان - سيلتيك)

7 أهداف (مانشستر سيتي - باير ليفركوزن)

6 أهداف (باريس سان جيرمان - أياكس)

5 أهداف (ليون)

4 أهداف (مانشستر يونايتد - بايرن ميونيخ - باناثينايكوس - سبارتاك موسكو - إيندهوفن)

3 أهداف (تشيلسي - يوفنتوس - شاختار - دينامو كييف - شتوتجارت - كوبنهاجن - فيكتوريا بلزن - أبويل)

هدفان (ريال مدريد - روما - ليفربول - توتنام - بازل - كلوب بروج - باتي - ريد بل لايبزيج)

هدف (بنفيكا - إشبيلية - بريمن - نابولي - رينجرز - دورتموند - أولمبياكوس - سلافيا براج - فيرينكفاروسي - بوروسيا مونشنجلادباخ - ماكابي حيفا)

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