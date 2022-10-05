الاتحاد المنستيري: الأهلي اختار الإقامة في سوسة.. وكنا نود إذاعة وديات الأحمر

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 23:18

كتب : FilGoal

اتحاد المنستيري التونسي

كشف طارق الصيادي المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد المنستيري التونسي عن مستجدات استعداد فريقه لمواجهة الأهلي.

وقال الصيادي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الأهلي اختار فندق إقامة في مدينة سوسة التي تبعد عن المنستير 20 دقيقة، وسيتم استقبال الأهلي بأفضل صورة".

وأضاف "كنا نتمنى لعب أكثر من مباراة قبل مواجهة الأهلي ولكن تم تأجيل انطلاق الدوري التونسي".

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وأكمل "القرعة كانت قاسية علينا بعدما أوقعتنا في مواجهة الأهلي في الأدوار المبكرة".

وواصل "الحظوظ متساوية والمواجهات المصرية التونسية دائما ما تكون حماسية وتفوق الأهلي على الورق فقط نظرا لقيمة النادي ومكانته في إفريقيا".

واستمر في تصريحاته "الأهلي به الكثير من النجوم سواء المصريين أو المحترفين، الأهلي به الكثير من النجوم مثل الشناوي ومعلول والسولية وأفشة ومحمد شريف".

وأتم تصريحاته "كنا نود إذاعة مباريات الأهلي الودية لدراسة الفريق جيدا ولكن كان هناك تعتيم عليها".

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد المقبل.

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