تقاسم الصدارة مستمر.. بنفيكا يتعادل أمام باريس سان جيرمان وانتصار أول لـ يوفنتوس

استمر تقاسم الصدارة بين باريس سان جيرمان وبنفيكا في المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

ونجح بنفيكا في التعادل على أرضه مع باريس سان جيرمان بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وكان ليونيل ميسي قد افتتح التسجيل للضيوف قبل أن يتعادل بنفيكا بهدف بخطأ من دانيلو في مرماه.

ورفع كل فريق رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة سويا، قبل أن يتواجه الفريقان مجددا يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة.

أما يوفنتوس فنجح في تحقيق انتصاره الأول في نفس المجموعة بعد التغلب على ماكابي حيفا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة.

بنفيكا × باريس سان جيرمان

بدأ أصحاب الأرض بخطورة حقيقية على مرمى باريس سان جيرمان في بداية المباراة رغم السيطرة النسبية للضيوف.

وأنقذ جيانلويجي دوناروما هدفا محققا في الدقيقة الثامنة بعد التصدي لانفراد من جونكالو راموس.

وواصل دوناروما تألقه في الدقيقة 18 وتصدى لتسديدة قوية من نيريس لاعب بنفيكا ليواصل الحارس الإيطالي الدفاع عن مرماه.

وفك ليونيل ميسي شفرة اللقاء سريعا في الدقيقة 22 بتسديدة رائعة بقدمة اليسرى داخل شباك بنفيكا.

وحرم دوناروما بنفيكا من التعادل في الدقيقة 38 بالتصدي لتسديدة من أنتونيو سيلفا.

وتلقى باريس سان جيرمان هدف التعادل في الدقيقة 41 بعدما حول دانيلو الكرة العرضية بالخطأ في مرماه.

وكاد نيمار أن يفتتح الشوط الثاني بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 50 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن ارتطمت بمدافعي بنفيكا.

وواصل دوناروما تألقه في المباراة بإنقاذ أكثر من رائع أمام رافا سيلفا في الدقيقة 81 ليستمر تعادل الفريقين.

وكان قد تم استبدال ليونيل ميسي في الدقيقة 82 بنزول سارابيا بدلا منه.

وفشلت محاولات الفريقين في تسجيل هدف التقدم ليستمر تقاسم الصدارة.

انتصار يوفنتوس الأول

حقق يوفنتوس انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالتغلب على ماكابي حيفا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة.

وتقدم يوفنتوس في الشوط الأول بهدف دون مقابل سجله أدريان رابيو في الدقيقة 35 ليحسم البيانكونيري تفوقه.

وسرعان ما نجح يوفنتوس في تعزيز تقدمه بهدف جديد سجله دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 50.

وأضاف فلاهوفيتش هدفا ثالثا في الدقيقة 64 ولكن ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل.

واستقبل يوفنتوس هدف تقليص الفارق في الدقيقة 75 لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وقتل رابيو المباراة بهدف ثالث لصالح البيانكونيري في الدقيقة 83 ليؤكد فوز يوفنتوس.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن باريس سان جيرمان وبنفيكا.

ويلعب يوفنتوس يوم الثلاثاء المقبل مباراة الجولة الرابعة أمام نفس الفريق وخارج ملعبه.

ميسي +40

رفع ميسي رصيده إلى التسجيل في 40 فريقا مختلفا في دوري أبطال أوروبا بعد هدفه في بنفيكا.

وكان ميسي قد سبق له التسجيل في شباك 39 فريقا قبل مباراة اليوم.

وفشل ميسي في مواجهتين سابقتين أن يسجل في شباك بنفيكا قبل أن ينجح في المباراة الثالثة.

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