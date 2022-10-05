الرباط الصليبي يضرب حارس لايبزج

أعلن نادي لايبزيج الألماني إصابة حارسه المجري بيتر جالوتشي في الرباط الصليبي.

وأفاد النادي في بيان: "تعرض بيتر جالوتشي لإصابة خطيرة في الركبة في الدقيقة العاشرة من مباراتنا ضد سلتيك".

وأضاف "أصيب قائدنا بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى وسيغيب لفترة طويلة من الزمن".

وفاز لايبزج الألماني على ضيفه سيلتك الاسكتلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب ريد بول أرينا، بالجولة الثالثة من المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

وسجّل كريستوفر نكونكو، وأندري سيلفا (مرتين) أهداف لايبزج، فيما سجّل جوتا هدف سيلتك الوحيد.

ليحصد لايبزج أول 3 نقاط ويقفز إلى المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد سيلتك عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وتتضح ملامح المجموعة أكثر عندما تُلعَب مباراة ريال مدريد (6 نقاط) وشاختار دونتسك (4 نقاط) مساء اليوم الأربعاء.

واضطر لايبزج لإجراء تغيير اضطراري مبكر في الدقيقة 13 بعد إصابة حارسه المجري، ليعوضه يانيس بلازفيتش.

لايبزج سجّل في الدقيقة 18 بواسطة الفرنسي المتألق نكونكو، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

نكونكو لم يستسلم، فافتتح التسجيل بشكل شرعي هذه المرة في الدقيقة 27 بعد خطأ من كالوم ماكجريجور لاعب سيلتك.

الشوط الأول الكارثي لـ ماكريجور استمر عندما غادر الملعب مصابًا في الدقيقة 37.

مع بداية الشوط الثاني عدّل البرتغالي جوتا النتيجة لـ سيلتك من هجمة سريعة وتمريرة حاسمة من الياباني كيوجو فوروهاشي.

لايبزج هز الشباك مجددا في الدقيقة 61 بواسطة المجري دومينيك سوبوسلاي، لكن تقنية الفيديو تدخلت مجددا وألغت الهدف بداعي التسلل.

سعادة جماهير سيلتك لم تدم طويلًا، إذ عاد لايبزج وسجّل هدفًا شرعيًا، من خطأ لـ جو هارت حارس مرمى وقائد الاسكتلنديين هذه المرة، بواسطة البرتغالي سيلفا بعد تمريرة سوبوسلاي.

وعاد سيلفا وقتل المباراة في الدقيقة 77 بهدفٍ ثالث في الدقيقة 31 من تمريرة الفرنسي محمد سيماكان.

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