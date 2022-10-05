جمعة مشهور يعلن عبر في الجول عودته لـ المصرية للاتصالات

عاد جمعة مشهور لقيادة فريق المصرية للاتصالات الذي يشارك في الدرجة الثانية خلال الفترة المقبلة.

وصرّح جمعة مشهور لـ FilGoal.com: "مجلس إدارة المصرية للاتصالات قرر عودتي للفريق بعد اجتماع معهم اليوم".

وأضاف "سأبدا في قيادة تدريبات الفريق غدا استعدادا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الأربعاء المقبل".

تولى جمعة مشهور المصرية الاتصالات المرة الأولى عقب رحيل عمرو أنور بعد نهاية الموسم الماضي.

قاد الفريق حينها في 9 مباريات ودية، نجح في الفوز في 6 منها وتعادل مرة وخسر مباراتين ثم أعلن رحيله لأسباب شخصية.

جمعة مشهور سبق وأن نجح في الصعود مع السكة الحديد من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية ونجح في ضمان البقاء مع الفريق لموسمين في الدرجة الثانية.

وينشط المصرية للاتصالات في الدرجة الثانية في مجموعة القاهرة.