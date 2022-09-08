جمعة مشهور يعلن عبر في الجول رحيله عن المصرية للاتصالات
الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 22:22
كتب : رضا السنباطي
أعلن جمعة مشهور رحيله عن تدريب المصرية للاتصالات.
وصرّح مشهور عبر FilGoal.com: "تقدمت باعتذاري عن عدم الاستمرار مع الاتصالات".
وأضاف: "ظروف خاصة سبب ابتعادي عن الفريق بعد 9 مباريات ودية فزنا في 6 منها وتعادلنا مرنا وخسرنا مباراتين".
وكان المصرية للاتصالات قد تعاقد مع جمعة مشهور خلفا لـ عمرو أنور بنهاية الموسم الماضي.
وينافس الاتصالات في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.
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