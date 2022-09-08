جمعة مشهور يعلن عبر في الجول رحيله عن المصرية للاتصالات

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 22:22

كتب : رضا السنباطي

جمعة مشهور

أعلن جمعة مشهور رحيله عن تدريب المصرية للاتصالات.

وصرّح مشهور عبر FilGoal.com: "تقدمت باعتذاري عن عدم الاستمرار مع الاتصالات".

وأضاف: "ظروف خاصة سبب ابتعادي عن الفريق بعد 9 مباريات ودية فزنا في 6 منها وتعادلنا مرنا وخسرنا مباراتين".

وكان المصرية للاتصالات قد تعاقد مع جمعة مشهور خلفا لـ عمرو أنور بنهاية الموسم الماضي.

وينافس الاتصالات في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.

المصرية للاتصالات في الدرجة الثانية الدرجة الثانية
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