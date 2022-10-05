تشكيل مانشستر سيتي – جوارديولا يدفع بهالاند وألفاريز في الهجوم ضد كوبنهاجن

غير بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من تشكيل فريقه فبدلا من اللعب بمهاجم واحد دفع باثنين سويا.

ويلعب إرلينج هالاند وجوليان ألفاريز بشكل أساسي في هجوم سيتي ضد كوبنهاجن الدنماركي في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: سيرجيو جوميز- أيمريك لابورتا- روبن دياز- جواو كانسيلو

في الوسط: جاك جريليش- بيرناردو سيلفا- إلكاي جوندوجان- رياض محرز

في الهجوم: جوليان ألفاريز- إرلينج هالاند

ويستضيف سيتي منافسه كوبنهاجن في ملعب الاتحاد في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السابعة.

ويتصدر سيتي المجموعة بست نقاط يليه بروسيا دورتموند بثلاث نقاط ثم كوبنهاجن ثالثا بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن إشبيلية الرابع.