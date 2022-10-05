كرة يد - الزمالك يخسر أمام الإفريقي ويصطدم بطريق الأهلي

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 20:00

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الزمالك ضد سبورتنج كرة يد

خسر الزمالك أمام الإفريقي التونسي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ليتأهل إلى ربع النهائي كثاني المجموعة.

وتغلب الإفريقي على الزمالك بنتيجة 33-31 في ختام دور المجموعات ليتصدر الفريق التونسي مجموعته.

ويصطدم بذلك الزمالك بطريق الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وبدأ اللقاء بتكافؤ من الجانبين أول 20 دقيقة بهدف هنا وآخر هناك ووصلت الدقيقة 23 والتعادل 12-12.

واقترب الشوط الأول من النهاية بنتيجة 17-17 قبل أن يحتسب رمية جزائية لفريق الإفريقي الذي سجلها وأنهى الشوط متقدما 18-17.

وحافظ الإفريقي على تقدمه في الشوط الثاني ورفع الفارق إلى هدفين حتى الدقيقة 50.

ونجح الفريق التونسي في العشر دقائق الأخيرة أن يوسع الفارق إلى خمسة أهداف.

وحاول الزمالك تقليص الفارق ولكن حسم الإفريقي المباراة في النهاية بنتيجة 33-31.

وبذلك يلعب الزمالك عصر غدا الخميس في ربع النهائي مع ثالث المجموعة االثانية.

بينما يواجه الزمالك حال تأهله في نصف النهائي الفائز من مواجهة الأهلي وريد ستار الإيفواري مساء الجمعة.

وتستضيف تونس النسخة 43 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية تم تقسيمهم على مجموعتين، وتقام بطولة دوري أبطال إفريقيا في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.

وكان الزمالك قد تغلب على مولودية الجزائر وريد ستار الإيفواري.

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