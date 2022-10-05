لويس دياز: من الطبيعي أن يتأثر ليفربول برحيل لاعب مثل ماني

يدرك لويس دياز جناح ليفربول مدى تأثير رحيل ساديو ماني عن الفريق في الصيف الماضي.

ماني أنهى رحلة استمرت 6 سنوات مع ليفربول بالانتقال إلى بايرن ميونيخ.

وقال دياز في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: "لقد تأثر الفريق كثيرا برحيله. من الواضح أنه لاعب سيفتقده أي فريق".

وأضاف اللاعب الكولومبي "لقد انضم إلى فريق كبير ويعمل على تحقيق أهدافه".

وأكمل "نحن ندرك مدى جودة مجموعة اللاعبين التي يملكها ليفربول، ونحن نعمل بجد كل يوم للتحسن".

وأتم جناح بورتو السابق "الكل هنا يساعد اللاعبين الجدد وهذا يظهر في المباريات".

وسجل دياز الذي انضم للريدز في يناير الماضي، 4 أهداف في الموسم الجديد مع ليفربول.

ولكن ليفربول يعاني في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ حصد 10 نقاط فقط من 7 مباريات، ويحتل المركز التاسع.

فيما ارتفع رصيد ليفربول في دوري أبطال أوروبا إلى النقطة 6 بعد الفوز على جلاسكو رينجرز يوم الثلاثاء.



















ليحتل مركز الوصافة في ترتيب المجموعة خلف المتصدر نابولي بـ 9 نقاط.

ويأتي أياكس ثالثا بثلاث نقاط، وأخيرا رينجرز رابعا بدون أي نقط.

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