أحمد عادل عبد الرحمن يرد عبر في الجول على حقيقة إيقافه 5 سنوات من كاف

رد أحمد عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق جاسوجي يونايتد الرواندي على ما أثير حول إيقافه لمدة 5 سنوات من قِبل لجنة الانضباط في كاف.

وجاء ذلك بناءً على حسبما أوضح كاف في خطابه للاتحاد المصري: "لا يحمل أحمد عادل إبراهيم كحامل رخصة "A" ولم يُصدر كاف مثل هذه المستندات. مما يعني أن المستندات أدناه مزورة بما في ذلك التوقيعات التي تم استخدامها في المستندات المذكورة".

وجاء قرار كاف: حظر أحمد عادل عبد الرحمن إبراهيم من المشاركة و / أو المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم الإفريقية لمدة 5 سنوات.

وقال أحمد عادل عبر FilGoal.com: "لست المقصود من عقوبة كاف، بالفعل اسمي: أحمد عادل عبد الرحمن إبراهيم، لكن هذا ربما يكون تشابه أسماء لأنني أملك بالفعل الشهادة التدريبية A من كاف واتحاد الكرة".

وأضاف "أطالب الجميع التوقف عن الإشارة لي في هذا الأمر، لست من تم إيقافه".

وأوضح "القرار صادر من شهر يوليو الماضي ثم أغسطس، وأقود مباريات فريقي في رواندا بشكل طبيعي".

وأكمل "إذا كنت مُعاقب بالفعل لمدة 5 سنوات، كيف سأستمر في عملي بالدوري الرواندي حتى الآن؟".

وأتم "لم أسافر أبدا إلى بوركينا فاسو، ولا أعرف شيئا عن الرخصة التدريبية من هناك".

ويحتل جاسوجي يونايتد المركز الثاني بعد مرور 4 جولات من الدوري الرواندي برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن رايون سبورتس.

وسبق أن قاد أحمد عادل فريق موسانزي لمدة 5 أشهر في أبريل 2020.

ويمتد تعاقد أحمد عادل مع جاسوجي لمدة عام واحد.

وأنهى جاسوجي الموسم الماضي في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة في ثالث مواسمه رفقة الكبار في الدوري الرواندي.

وأوضح مصدر من كاف في وقت سابق لـ FilGoal.com: "لا نعرف هوية المدرب، إذ أرسلنا للاتحادات المحلية إرسال التراخيص الخاصة بالمدربين والأندية قبل انطلاق الموسم".

وأضاف "اكتشفنا أن المدرب حاصل على رخصة تدريبية من اتحاد بوركينا فاسو، وبمخاطبتهم أكدوا إنهم لم يصدروا أي رخصة له، ما يعني إنها رخصة مزورة".

يذكر أن كاف أوقف أيضا مدرب من تونس وهو رفيق محمدي وآخر من المغرب هو يوسف روسي لنفس السبب.