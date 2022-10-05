كرة يد - الاتحاد المصري يوضح أسباب عدم استدعاء المحترفات لمنتخب السيدات

أصدر الاتحاد المصري لكرة اليد بيانا أوضح فيه أسباب عدم استدعاء اللاعبات المحترفات لمنتخب مصر للسيدات لكرة اليد.

ونشبت أزمة في الأيام الأخيرة على ضوء عدم استدعاء رحاب جمعة لاعبة بالينتي بيسانكون الفرنسي لمنتخب مصر للسيدات لكرة اليد في أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

رد أيمن صلاح المشرف على المنتخبات الوطنية لكرة اليد على رسالة اللاعبة. (طالع التفاصيل)

ويلعب منتخب مصر في بطولة إفريقيا التي ستقام في السنغال 9 نوفمبر المقبل.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة اليد:

"يخوض الاتحاد المصري لكرة اليد تجربة أعداد بنية أساسية سليمة للسيدات حتى يصل إلى تكوين منتخب أول يحقق طموح ويجاري سمعة كرة اليد المصرية وما تحققه من انجازات على المستوى الدولي والإفريقي والعربي

وهذا يحتاج مجهود كبير وبذل العرق للوصول إلى الهدف المنشود مع العلم أن المنتخبات المصرية ليست حكرا على لاعب أو لاعبة والاتحاد يتعهد بتكوين منتخب سيدات لائق للوصول للمستوى المطلوب

والمنتخبات القومية تسعى دائما لضم المحترفات صغار السن اللاتي يلعبن بدوريات الدرجة الأولى بأوروبا وتزيد من مستوى المنتخب الفني لظهورنا بالمظهر اللائق لسمعة كرة اليد المصرية

مع العلم أن استراتيجية الاتحاد في تكوين منتخب سيدات يعتمد على لاعبات صغار السن أغلبهم من مواليد 2002 ومواليد 2004 ليصبح منتخبا متجانسا من الناشئات والشابات وإعدادهم وعمل الاحتكاك المناسب لاكتساب الخبرات لهذا المنتخب".

ماذا حدث؟

وقالت رحاب عبر فيسبوك:

"اتحاد كرة اليد قرر وبدون مقدمات استبعاد المحترفات من المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد للسيدات (الفريق الأول) التي ستقام في السنغال 9 نوفمبر المقبل".

"10 سنين من الكفاح والصبر والمعافرة في الخارج ما بين الدنمارك وفرنسا والجزائر، أناشد اتحاد كرة اليد بضرورة تشكيل منتخب أول للسيدات وبمجرد ما يتم الإعلان عن تشكيل المنتخب يتم استبعاد المحترفات فلماذا؟ ولصالح من؟".

"10 سنين اكتسبت خبرات متراكمة في كل الملاعب الأوروبية وأحرزت مئات الأهداف وعملت مواسم استثنائية في ملاعب فرنسا والدنمارك والجزائر وكان قبل احترافي في النادي الأهلي، وبعد ذلك يقول لنا الاتحاد أننا لن نضم محترفات في المنتخب الأول".

"منذ الإعلان عن تشكيل منتخب للسيدات انتظرت أسابيع حتى يتواصل معنا أي مسؤول في اتحاد كرة اليد ورسالت المدير الفني الكابتن رامي عبد اللطيف – مدربي السابق في الأهلي والذي يعرف مستواي – ألف مبروك وتمنيت له التوفيق ولكنه تجاهل الرد، انتظرت أسبوعين وبعدها أرسلت له رسالة أخرى لأسأل عن موقف المحترفات لأن الدوري في فرنسا سيتوقف خلال بطولة الأمم الافريقية وكذلك الأمم الأوروبية، وبالتالي لا يوجد أي التزام مع فريقي ومستعدة لنيل شرف تمثيل منتخب مصر".

"أرسلت رسالة للكابتن أيمن صلاح مدير المنتخبات واتصلت به عدة مرات ورغم ذلك يتجاهل كافة الاتصالات والرسائل التي أرسلها له، اتصلت بالسيد الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد وهاتفه مغلق أو لا يرد".

"لا يوجد مسؤول في اتحاد كرة اليد قالي لي أن أرسل لهم أي مباراة لكي يحكموا على مستواي، لا يوجد مسؤول في اتحاد كرة اليد أو مدرب سألوني عن مركزي حتى في الملعب، هناك عديد التفاصيل وأنا لا أتحدث".

"10 سنين عانيت فيهم من الغربة والانكسار والصبر والمعافرة ولم يتصل بي أي مسؤول في اتحاد كرة اليد ليسأل عني أو يتابع أي شيء معي أو حتى عن مشاكلي وحاجتي للدعم من الاتحاد ورغم ذلك صبرت وناشدت عشرات المرات بضرورة تشكيل منتخب أول للسيدات وبعد تشكيله قالوا "مش عايزين محترفات".

"أبكي منذ أيام لأنه هناك محترفات من المغرب والكونغو والسنغال معي في الفريق وتم استدعائهن من اتحادات بلادهن، القهر والحزن والوجع الذي بداخلي، سنين من الصبر والمعافرة والوجع والألم والانكسار والنجاح لكي اكتسب خبرات وأكون لاعبة متميزة قادرة على نيل شرف تمثيل منتخب مصر، رحلتي كانت صعبة وتعبت جدا جدا حتى أصل لما وصلت للاحتراف في أوروبا".

"أنتم تكسرون حلمي وحلم كل بنت بدأت حياتها من الصفر لكي تشرف بلدها وتلعب باسم منتخب مصر ،بنت مصرية صعيدية بدأت حياتها من مراكز الشباب حتى وصلت العالمية يتم استبعادها من اتحاد كرة اليد لأسباب مجهولة".

"بلدنا جميلة ولكن المشكلة فينا نحن، مهما فعلتم لن أكرهها. أعشق تراب بلدي، حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص أو مسؤول أو مدرب كسر حلمي، ربنا أكبر من الكل ويبقى الجمهور المصري العظيم هو السند وهو الداعم الأول، حرموني من نيل شرف ارتداء تي شيرت منتخب مصر، حرموني من محاولة اسعاد المصريين الذين ينتظرون أي لحظة ليفرحوا بأولادهم وبناتهم".

من جانبه رد أيمن صلاح المشرف على المنتخبات الوطنية لكرة اليد لـFilGoal.com: "عدم ضم رحاب جمعة لمنتخب مصر لليد؟ هناك لاعبات أفضل منها لذلك وقع الاختيار عليهم".

وأضاف "يوجد عديد المحترفين الرجال الذين لا ينضمون للمنتخب دون أن تحدث مثل هذه الضجة".

وتابع "تلقيت عديد الاتصالات التي لا أحصل عليها عادة عند فوز المنتخب".

وأتم "لدينا عديد اللاعبات مستواهن أفضل من المحترفات، هذا كل ما في الأمر".