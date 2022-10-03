كرة يد - "حرموني من شرف تمثيل مصر".. رسالة من رحاب جمعة

نشرت رحاب جمعة لاعبة بالينتي بيسانكون الفرنسي عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا اعترضت فيه على عدم تواجد اللاعبات المحترفات في أمم إفريقيا للسيدات.

ويلعب منتخب مصر في بطولة إفريقيا التي ستقام في السنغال 9 نوفمبر المقبل.

وقالت رحاب عبر فيسبوك:

"-اتحاد كرة اليد يقضي على حلمي ويحرمني من نيل شرف تمثيل منتخب مصر".

"اتحاد كرة اليد قرر وبدون مقدمات استبعاد المحترفات من المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد للسيدات (الفريق الأول) التي ستقام في السنغال 9 نوفمبر المقبل".

"10 سنين من الكفاح والصبر والمعافرة في الخارج ما بين الدنمارك وفرنسا والجزائر، أناشد اتحاد كرة اليد بضرورة تشكيل منتخب أول للسيدات وبمجرد ما يتم الإعلان عن تشكيل المنتخب يتم استبعاد المحترفات فلماذا؟ ولصالح من؟".

"10 سنين اكتسبت خبرات متراكمة في كل الملاعب الأوروبية وأحرزت مئات الأهداف وعملت مواسم استثنائية في ملاعب فرنسا والدنمارك والجزائر وكان قبل احترافي في النادي الأهلي، وبعد ذلك يقول لنا الاتحاد أننا لن نضم محترفات في المنتخب الأول".

"منذ الإعلان عن تشكيل منتخب للسيدات انتظرت أسابيع حتى يتواصل معنا أي مسؤول في اتحاد كرة اليد ورسالت المدير الفني الكابتن رامي عبد اللطيف – مدربي السابق في الأهلي والذي يعرف مستواي – ألف مبروك وتمنيت له التوفيق ولكنه تجاهل الرد، انتظرت أسبوعين وبعدها أرسلت له رسالة أخرى لأسأل عن موقف المحترفات لأن الدوري في فرنسا سيتوقف خلال بطولة الأمم الافريقية وكذلك الأمم الأوروبية، وبالتالي لا يوجد أي التزام مع فريقي ومستعدة لنيل شرف تمثيل منتخب مصر".

"أرسلت رسالة للكابتن أيمن صلاح مدير المنتخبات واتصلت به عدة مرات ورغم ذلك يتجاهل كافة الاتصالات والرسائل التي أرسلها له، اتصلت بالسيد الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد وهاتفه مغلق أو لا يرد".

"لا يوجد مسؤول في اتحاد كرة اليد قالي لي أن أرسل لهم أي مباراة لكي يحكموا على مستواي، لا يوجد مسؤول في اتحاد كرة اليد أو مدرب سألوني عن مركزي حتى في الملعب، هناك عديد التفاصيل وأنا لا أتحدث".

"10 سنين عانيت فيهم من الغربة والانكسار والصبر والمعافرة ولم يتصل بي أي مسؤول في اتحاد كرة اليد ليسأل عني أو يتابع أي شيء معي أو حتى عن مشاكلي وحاجتي للدعم من الاتحاد ورغم ذلك صبرت وناشدت عشرات المرات بضرورة تشكيل منتخب أول للسيدات وبعد تشكيله قالوا "مش عايزين محترفات".

"أبكي منذ أيام لأنه هناك محترفات من المغرب والكونغو والسنغال معي في الفريق وتم استدعائهن من اتحادات بلادهن، القهر والحزن والوجع الذي بداخلي، سنين من الصبر والمعافرة والوجع والألم والانكسار والنجاح لكي اكتسب خبرات وأكون لاعبة متميزة قادرة على نيل شرف تمثيل منتخب مصر، رحلتي كانت صعبة وتعبت جدا جدا حتى أصل لما وصلت للاحتراف في أوروبا".

"أنتم تكسرون حلمي وحلم كل بنت بدأت حياتها من الصفر لكي تشرف بلدها وتلعب باسم منتخب مصر ،بنت مصرية صعيدية بدأت حياتها من مراكز الشباب حتى وصلت العالمية يتم استبعادها من اتحاد كرة اليد لأسباب مجهولة".

"بلدنا جميلة ولكن المشكلة فينا نحن، مهما فعلتم لن أكرهها. أعشق تراب بلدي، حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص أو مسؤول أو مدرب كسر حلمي، ربنا أكبر من الكل ويبقى الجمهور المصري العظيم هو السند وهو الداعم الأول، حرموني من نيل شرف ارتداء تي شيرت منتخب مصر، حرموني من محاولة اسعاد المصريين الذين ينتظرون أي لحظة ليفرحوا بأولادهم وبناتهم".