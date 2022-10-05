سكاي: لوبيتيجي الأقرب لتدريب ولفرهامبتون

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 13:51

كتب : FilGoal

جولين لوبيتيجي - إشبيلية

أصبح يوليان لوبيتيجي مدرب إشبيلية هو الأقرب لتولي مسؤولية تدريب ولفرهامبتون وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

وكان ولفرهامبتون قد أعلن إقالة برونو لاج من تدريب الفريق عقب الخسارة من وست هام بهدفين دون رد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن ولفرهامبتون أن المدربين ستيف ديفيز وجيمس كولينز سيواصلان العمل على تحضير الفريق لمواجهة تشيلسي المقبلة، والتي ستقام يوم السبت القادم الثامن من أكتوبر.

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وفقا لسكاي فإن لوبيتيجي هو المرشح الأقرب لتولي تدريب ولفرهامبتون خلفا للاج.

ويتولى لوبيتيجي مسؤولية تدريب إشبيلية منذ شهر يوليو 2019، وقاد الفريق خلال تلك الفترة في 169 مباراة وحقق الفوز في 90 مباراة وتعادل في 44 وخسر 35، ونجح في التتويج بالدوري الأوروبي في موسم 2019/2020.

وبدأ إشبيلية الموسم الحالي متعثرا ويحتل المركز الـ 17 بعد 7 جولات في الدوري الإسباني محققا فوزا وحيدا.

وتولى لاج قيادة ولفرهامبتون في بداية الموسم الماضي، خلفا لمواطنه البرتغالي نونو سانتو الذي انتقل حينها لتدريب توتنام هوتسبر.

وتمكن المدرب من قيادة فريقه إلى المركز العاشر بنهاية الموسم، برصيد 51 نقطة من 15 انتصارا و6 تعادلات و17 هزيمة، ليسجل 38 هدفا وتتلقى شباكه 43.

وقاد لاج الفريق في 9 مباريات هذا الموسم بجميع المسابقات، بينهم مباراة واحدة في كأس الرابطة الإنجليزية وتمكن من الفوز بها.

أما في 8 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، فقد حقق فوزا وحيدا و3 تعادلات و4 هزائم، ليجمع 6 نقاط فقط ويسجل 3 أهداف مقابل 9 سكنوا شباكه.

ويحتل ولفرهامبتون حاليا المركز الـ 18 في الدوري الإنجليزي والمؤدي للهبوط بفارق نقطة عن كريستال بالاس صاحب المركز الـ 17.

يوليان لوبيتيجي ولفرهامبتون إشبيلية الدوري الإنجليزي
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