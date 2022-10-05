نونيز: احتاج إلى مترجم لفهم تعليمات كلوب.. وارتكبت خطأ لن أكرره

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 13:08

كتب : FilGoal

داروين نونيز - ليفربول أمام كريستال بالاس

شدد داروين نونيز لاعب ليفربول على صعوبة التأقلم مع الفريق خصوصا مع عدم قدرته على فهم اللغة الإنجليزية.

داروين نونيز

النادي : ليفربول

ليفربول

نونيز كان قد انضم لليفربول في الصيف الماضي قادما من بنفيكا في صفقة كبيرة كلفت النادي ما يقارب 100 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ 23 عاما مع ليفربول في 8 مباريات من انضمامه للفريق وسجل خلالهم هدفين فقط وصنع هدفا آخر.

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وقال نونيز في تصريحات لشبكة TNT سبورتس البرازيلية: "الحقيقة أن التأقلم كان صعبا ولكن أنا مؤمن إنني سأتأقلم مع مرور المباريات والتدريبات".

واستمر "بعد البطاقة الحمراء حظيت ببعض الأوقات الصعبة لأنني أوقفت 3 مباريات، أعرف إنني ارتكبت غلطة كبيرة ولن تحدث مجددا ويجب علي أن أكون هادئا خلال المباريات وألا أتكلم كثيرا جميعنا نرتكب الأخطاء ولكن أعرف إنني سأتعلم من ذلك وأحصل على الخبرة".

وتابع "أؤمن أن الشيء الأهم هو ترك بصمة مع الفريق من خلال مساهمتي باللعب بشكل جيد حتى إن لم أسجل ويجب أن أظل هادئا، وعندما أسجل مرة ستأتي الأهداف تباعا لقد مررت بذلك الموقف في الماضي وهو شيء غير مريح لأننا في النهاية كمهاجمين نحن نعيش على الأهداف".

وواصل "المدرب يدعمني هو وزملائي في جميع الأوقات وسأحاول دائما مساعدتهم بتسجيلي للأهداف أو على الأقل تقديم أفضل ما لدي".

وتحدث نونيز عن علاقته بيورجن كلوب قائلا: "حسنا نحن لا نتكلم كثيرا لأنني لا أتكلم الإنجليزية وهو لا يتكلم الإسبانية، لدينا مترجم برتغالي وهو بيب لينديرس وواحد آخر يدعى فيتور ماتوس ويمكنني فهمهم".

وأكمل "أحدهما يترجم لي حين يتحدث كلوب مع الفريق، يجلسان بجانبي ويشرحان ما علي فعله لو لم يترجم لي أحدهما سأدخل إلى الملعب بدون أي فكرة عما يجب أن أفعله".

وأتم "في النهاية علاقتي بالمدرب تتمثل في دعمه وإعطائه الثقة لي ويجب أن أرد ذلك في الملعب".

داروين نونيز ليفربول يورجن كلوب
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