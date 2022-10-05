كوادو أسامواه يعلق حذاءه

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 12:33

كتب : FilGoal

كوادو أسامواه - غانا

أعلن الغاني كوادو أسامواه تعليق حذاءه، حسبما كشف موقع " GHANAsoccernet" الغاني.

كوادو أسامواه

النادي : معتزل

لاعب الوسط البالغ 33 عاما أنهى مسيرته بعدما حصد 13 لقبا ومسجلا 12 هدفا وبصناعة 24 آخر.

أفضل لاعب واعد في إفريقيا عام 2010 حظي بمسيرة رائعة في الملاعب الأوروبية بالأخص في إيطاليا، بقمصان أودينيزي ويوفنتوس وإنتر وكالياري.

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وسيبدأ أسامواه مهمة العمل كوكيل لاعبين بعد اعتزاله، إذ لم يلعب منذ نهاية موسم 2020-21.

أسامواه بدأ مسيرته مع أودينيزي وخلال 4 مواسم خاض 134 مباراة سجل خلالها 8 أهداف.

تألقه ساهم في انتقاله ليوفنتوس موسم 2012-13 مقابل 18 مليون يورو كأحد أغلى صفقات اللاعبين الأفارقة آنذاك.

إذ ظل مرتديا قميص البيانكونيري لمدة 6 مواسم حقق خلالها 13 لقبا، كما تواجد في التشكيل المثالي للدوري الإيطالي موسم 2013-14.

ثم انتقل للغريم إنتر موسم 2018-19 و2019-2020 وخاض خلال الموسمين 53 مباراة.

واختتم مسيرته باللعب لصفوف كالياري موسم 2020-2021 مكتفيا بخوض 9 مباريات فقط.

بقميص النجوم السوداء خاض أسامواه 74 مباراة دولية سجل خلالها 4 أهداف وشارك في نهائيات كأس العالم 2010 و2014.

وحصد جائزة أفضل لاعب في غانا عامي 2012 و2013 وتواجد في تشكيل كاف لقارة إفريقيا 2014، وأيضا في تشكيل كأس الأمم الإفريقية في نسختي 2010 و2012.

كوادو أسامواه أودينيزي يوفنتوس
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