ذا أثليتك: من بينهم مدرب الاتحاد.. أربعة مرشحين لخلافة كوبر في نوتنجهام فورست

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

احتفال فريق نوتنجهام فورست

كشفت شبكة "ذا أثليتك" الإخبارية عن اقتراب رحيل المدرب الويلزي ستيف كوبر عن تدريب نوتنجهام فورست.

وحصد نوتنجهام فورست أربع نقاط من ثماني مباريات في الدوري حتى الآن، بانتصار وتعادل وست هزائم.

وسجل الصاعد حديثا للدوري الممتاز ستة أهداف واستقبل 21 هدفا.

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وبحسب ذا أثليتك، فإن إدارة نوتنجهام فورست كما اعتادت دائما ستحسم ملف المدير الفني الجديد قبل إعلان رحيل ستيف كوبر وهو ما فعلته في أكثر من مناسبة سابقة مع مارتن أونيل وصبري لموشي وكريس هوتون.

ويتواجد الرباعي نونو سانتو مدرب الاتحاد السعودي الحالي، ورافائيل بينيتيز وبرونو لاج مدرب ولفرهامبتون السابق الذي رحل عن صفوف الذئاب في وقت سابق بداي أكتوبر الحالي وشون دايش مدرب بيرنلي السابق.

وكان نوتنجهام فورست قد تعاقد خلال الصيف مع الصفقات التالية:

  • لاعب الوسط الجامايكي مورجان جيبس وايت قادمًا من ولفرهامبتون واندررز مقابل 30 مليون يورو.
  • المهاجم النيجيري تايو أونيي قادمًا من يونيون برلين مقابل 20 مليون يورو.
  • الظهير الأيمن الويلزي نيكو ويليامز قادمًا من ليفربول مقابل 20 مليون يورو.
  • المهاجم النيجيري إيمانويل دينيس قادمًا من واتفورد مقابل 15 مليون يورو.
  • لاعب الوسط البلجيكي أوريل مانجالا قادمًا من شتوتجارت مقابل 13 مليون يورو.
  • المدافع الفرنسي موسى نياكاتي قادمًا من ماينتس مقابل 10 ملايين يورو.
  • الظهير الأيمن الفرنسي جيليان بيانكومي قادمًا من تروا مقابل 10 ملايين يورو.
  • لاعب الوسط الإنجليزي لويس أوبريان قادمًا من هندرسفليد تاون مقابل 10 ملايين يورو.
  • لاعب الوسط الفرنسي ريمو فرويلر قادمًا من أتالانتا مقابل 9 ملايين يورو.
  • الظهير الأيسر الجامايكي عمر ريتشاردز قادمًا من بايرن ميونيخ مقابل 8,5 ملايين يورو.
  • المهاجم الكوري الجنوبي هوانج وي جو قادمًا من بوردو مقابل 4 ملايين يورو، وخرج معارًا إلى أولمبياكوس.
  • الظهير الأيسر الإنجليزي هاري توفولو قادمًا من هدرسفيلد تاون مقابل 2,5 مليون يورو.
  • لاعب الوسط الكوستاريكي براندون أجيليرا قادمًا من ألاخويلينسي مقابل 950 ألف يورو، وخرج معارًا إلى جواناكاستيكا.
  • حارس المرمى الإنجليزي دين هندرسون قادمًا من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.
  • الجناح الإنجليزي جيسي لينجارد قادمًا من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.
  • السنغالي شيخو كوياتي قادمًا من كريستال بالاس في صفقة انتقال حر.
  • حارس المرمى الويلزي وين هينيسي قادمًا من بيرنلي في صفقة انتقال حر.
  • رينان لودي معارا من أتليتكو مدريد لموسم واحد
  • سيرج أورييه في صفقة انتقال حر
نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي
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