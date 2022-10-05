ذا أثليتك: من بينهم مدرب الاتحاد.. أربعة مرشحين لخلافة كوبر في نوتنجهام فورست

كشفت شبكة "ذا أثليتك" الإخبارية عن اقتراب رحيل المدرب الويلزي ستيف كوبر عن تدريب نوتنجهام فورست.

وحصد نوتنجهام فورست أربع نقاط من ثماني مباريات في الدوري حتى الآن، بانتصار وتعادل وست هزائم.

وسجل الصاعد حديثا للدوري الممتاز ستة أهداف واستقبل 21 هدفا.

وبحسب ذا أثليتك، فإن إدارة نوتنجهام فورست كما اعتادت دائما ستحسم ملف المدير الفني الجديد قبل إعلان رحيل ستيف كوبر وهو ما فعلته في أكثر من مناسبة سابقة مع مارتن أونيل وصبري لموشي وكريس هوتون.

ويتواجد الرباعي نونو سانتو مدرب الاتحاد السعودي الحالي، ورافائيل بينيتيز وبرونو لاج مدرب ولفرهامبتون السابق الذي رحل عن صفوف الذئاب في وقت سابق بداي أكتوبر الحالي وشون دايش مدرب بيرنلي السابق.

وكان نوتنجهام فورست قد تعاقد خلال الصيف مع الصفقات التالية: