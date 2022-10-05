كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية

الزمالك يعلن موعد مباراتيه أمام فلامبو البوروندي في أبطال إفريقيا

خبر في الجول - كاف يخطر الأهلي بإيقاف ربيعة عن مواجهتي الاتحاد المنستيري

ثلث سعة الملعب.. الكشف عن عدد تذاكر لقاء الأهلي والاتحاد المنستيري في تونس