كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 11:56

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أحمد عادل عبد الرحمن إبراهيم كاف
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