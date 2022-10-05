اسكواش - محمد الشوربجي يفوز ببطولة نيتسويت على حساب شقيقه مروان

فاز محمد الشوربجي بلقب بطولة نيتسويت المفتوحة للاسكواش في أمريكا على حساب شقيقه مروان.

وانتصر محمد على شقيقه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي أقيمت في الرابعة والنصف من فجر اليوم.

وتقدم مروان بالشوط الأول بنتيجة 11-9.

وعاد محمد في النتيجة بالفوز بثلاثة أشواط متتالية بنتيجة 11-9 ثم 11-2 وأخيرا 11-8.

واستمرت المباراة لمدة 58 دقيقة بين الأخوين.

وصعد محمد الشوربجي للنهائي بعد الفوز على مازن هشام بشوطين مقابل شوط.

وهي نفس النتيجة التي فاز مروان الشوربجي على البيروفي دييجو إلياس.