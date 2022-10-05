تقرير: نهاية شبح الـ30 دقيقة.. برشلونة وأتليتكو يتفقان على رحيل جريزمان

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 10:45

كتب : FilGoal

سيميوني - جريزمان

توصل نادي برشلونة لاتفاق مع أتليتكو مدريد على انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان بشكل كامل للروخيبلانكوس.

ويشارك جريزمان في عدد دقائق محدود بكل مباراة مع أتليتكو لكي لا يتم تفعيل بند إجبارية الشراء مقابل 40 مليون يورو لبرشلونة.

بحسب موقع "ريلوفو" الإسباني، فإن برشلونة وأتليتكو مدريد سيوقعان على عقد انتقال جريزمان مقابل 20 مليون يورو مع 2 مليون كإضافات.

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وبذلك تنتهي أزمة دقائق جريزمان مع أتليتكو مدريد ليشارك بشكل طبيعي.

رئيس أتليتكو: نأمل أن يلعب جريزمان جيدا منذ الدقيقة 60

جريزمان شارك مع أتليتكو مدريد هذا الموسم في 10 مباريات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفا واحدا.

من بين العشر مباريات التي لعبها جريزمان، نزل لأرض الملعب في ثماني منها بعد الدقيقة 60.

وانتقل جريزمان إلى أتليتكو مدريد في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار التجديد لعام إضافي، الأمر الذي فعله روخيبلانكوس.

برشلونة أتليتكو مدريد،برشلونة الدوري الإسباني
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