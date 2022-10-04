رئيس أتليتكو: نأمل أن يلعب جريزمان جيدا منذ الدقيقة 60.. وتعليق بشأن أزمة دي بول

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 15:48

كتب : FilGoal

جريزمان - أتليتكو مدريد

أوضح إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد، أنه لا جديد في مسألة اللاعب أنطوان جريزمان.

وتحدث سيريزو للصحفيين من بلجيكا قبل مواجهة فريقه لـ كلوب بروج بالجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وقال سيريزو: "ليس هناك جديد في موضوع جريزمان، نأمل أن يلعب جيدًا بدايةً من الدقيقة 60. لكن في كرة القدم هناك مفاوضات دائمًا".

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وكانت تقارير صحفية قد أوضحت أن برشلونة وافق على الجلوس والتفاوض مع أتليتكو مدريد لتقليل قيمة انتقال اللاعب بنهاية الموسم.

ويشارك جريزمان في عدد دقائق محدود بكل مباراة لكي لا يتم تفعيل بند إجبارية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

وعلى صعيد آخر، رفض سيريزو التعليق على أزمة رودريجو دي بول لاعب وسط الفريق.

وقال سيريزو: "سأقولها بوضوح، إنها مسألة بين النادي ودي بول، لقد قيل كل شيء".

وشدد: "إنها مسألة بينه وإدارة النادي. ما يحدث لا يهم أي شخص باستثناء اللاعب والنادي، أمّا بخلاف ذلك فليفكر كل شخص فيما يريده".

وكان دي بول قد حصل على إذن من أتليتكو مدريد للتأخر في العودة بعد التأخر الدولي لشأن خاص، لكنه ظهر في صورة من حفل توزيع جوائز في مدينة ميامي الأمريكية مما أثار غضبًا بين جماهير النادي، وتسبب في غيابه عن مباراة إشبيلية الماضية.

ويمتلك أتليتكو 3 نقاط في دوري أبطال أوروبا من فوز على بورتو وهزيمة أمام باير ليفركوزن.

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