مواعيد مباريات الأربعاء 5 أكتوبر 2022 – مواجهات نارية في أبطال أوروبا.. والأهلي والزمالك كرة يد

تُستكمل اليوم جولة جديدة من منافسات دوري أبطال أوروبا المسابقة القارية الأقوى على مستوى العالم.

كما يواصل الأهلي والزمالك المشوار في منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد.

FilGoal.com يقدّم مواعيد المباريات والقنوات الناقلة والمعلقين.

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دوري أبطال أوروبا

البداية في السابعة إلا ربع مساءً بمواجهة لايبزج الألماني وسيلتك الأسكتلندي، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Premium 3 ويعلق عليها أحمد عبده..

وفي مباريات التاسعة مساءً، يلعب تشيلسي الإنجليزي ضد ميلان الإيطالي، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Premium 1 ويعلّق عليها عصام الشوالي.

كما يستقبل بنفيكا البرتغالي نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي عبر beIN Sports Premium 3 بتعليق جواد بده.

ويحل يوفنتوس الإيطالي ضيفًا على مكابي حيفا عبر beIN Sports Extra 2 بتعليق محمد بركات.

كما يستقبل مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره كوبنهاجن الدنماركي في التاسعة مساءً أيضًا عبر beIN Sports Extra 1 بتعليق خالد الحدي.

ويستضيف ريال مدريد الإسباني منافسه شاختار الأوكراني، مباراة تنقلها beIN Sports Premium 2 بتعليق علي محمد علي.

دوري أبطال إفريقيا | كرة يد

يلعب الترجي التونسي ضد الأهلي في تمام الساعة الثانية ظهرا على صالة الحمامات.

فيما يلعب الزمالك ضد الإفريقي التونسي في تمام الساعة السادسة على الصالة ذاتها.

البطولة العربية لكرة السلة

يواجه الأهلي نظيره الميناء العراقي في تمام الساعة الثانية ظهرا.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد أهلي حلب السوري في تمام الساعة الرابعة عصرا.